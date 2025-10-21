Slušaj vest

Nakon sinoćnjeg ulaska Aneli Ahmić u „Elitu 9”, na površinu je isplivala nova turbulentna situacija u njenom privatnom odnosu sa dečkom Lukom Vujovićem.

Naime, otkako je Aneli Luki zamerila što konstantno flertuje sa Majom Marinković, evidentna je tenzija među njima, te se sada raspravljaju na svakom koraku po imanju.

Aneli i Luka su razgovarali ispred rehabiltacije, te mu je u jednom momentu tražila da joj objasni što je njegova majka tražila Lukin telefon koji je ostavila njemu na čuvanje.

Nakon što je Ahmićka ušla na imanje, sa Lukinog Instagram profila obrisane su sve zajedničke fotografije, što su fanovi odmah primetili.

Čim je ušla posvađala se sa Lukom

Inače, kada je Asmin Durdžić sa kojim Aneli ima ćerku Noru ugledao na vratila Bele kuće, potpuno je prebledeo od šoka, a svi su gledali samo njegovu reakciju.

Aneli se odmah po ulasku zagrlila sa Lukom, a onda je u tigrastoj kombinaciji zakoračila u Belu kuću i obratila se ukućanima.

- Od večeras sam učesnica Elite 9. Samo poznajem Ivana i Miću za sada. Tu mi je i verenik, njega ne poznajem. Luka je izašao kao jedan iz kuće. To nije onaj Luka koji se borio za nas i za našu kuću, pokazao se drugačije. Možemo da popričamo ili ćeš da flertuješ i dalje? Hoćeš da dođeš da sedneš na garnituru? - rekla je ona, a Vujović je odmah krenuo da se brani.

