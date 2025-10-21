Slušaj vest

Tokom dana se odigrala ''Igra istine'', a Marko Janjušević Janjuš naredno pitane postavio je Aneli Ahmić.

- Aneli da li si volela mene ili Asmine? - upitao je Janjuš.

- Tebe sam mnogo više volela nego Asmina i prebolela sam ga čim sam ušla u odnos s tobom - rekla je Aneli.

- Kada si skroz prestala da me voliš? - upitao je Janjuš.

Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen Instagram

Prše emocije

- Prestala sam da te zaboravim kada sam ušla u odnos sa Lukom - rekla je Aneli.

- Da li i dalje stojiš iza toga da te ja ljubim najlepe grlim? - upitao je Janjuš.

- Kada sam te volela, ti si najlepše, a sada Luka - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Ne propustiteStarsLUKI MAJKA PROVALILA U TELEFON I OBRISALA MU SVE FOTOGRAFIJE SA ANELI! Isplivale šokantne stvari na videlo, evo šta se dešavalo napolju
Aneli Ahmić i Luka Vujović
Rijaliti"TREBA SVOM DEČKU DA KAŽE DA NIJE ZALJUBLJENA U NJEGA" Janjuš održao emotivni govor za crnim stolom: Nije mi svejedno od kad sam te video...
Aneli Ahmić
Stars"MAJA MARINKOVIĆ JE SUTLIJAŠICA" Luka napustio Aneli, neviđena drama u rijalitiju: Sram te bilo
Luka Vujović i Aneli Ahmić raskidaju
Stars"ON JE DRŽI U ŠACI" Luka Vujović izneo tvrdnje o Asminu Durdžiću i Staniji Dobrojević: Mislim da zbog toga traju...
Luka Vujović Elita

 Pogledajte dodatni snimak:

Nataša otkrila šta joj je rekla sestra pre početka promocije Izvor: MONDO/Đorđe Milošević