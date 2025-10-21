Slušaj vest

Aneli Ahmić i Luka Vujović su ovonedeljni potrčci u "Eliti 9", koje je izabrao Marko Janjušević Janjuš.

Mnogi su očekivali razgovor Aneli i Luke, s obzirom na njeno izlaganje u studiju, a potom i u Beloj kući.

Do njihovog razgovora, pak, nije došlo, već su oboje očigledno jedno drugom već oprostili sve greške i flertovanje sa drugim osobama, pa pomirenje ozvaničili ispod pokrivača u krevetu.

"Luka će dobiti samo još jednu šansu"

- Imam svoje dete, sve sam sama postigla, ne želim da se ponižavam i da me niko ne omalovažava. Luka će dobiti još jednu šansu od mene, ali drugu ne - pričala je sinoć Aneli.

- Ovo nije Luka koji je izašao iz kuće i rekao "volim te". Mene Maja vređa da sam baba i da sam debela, a on se smeje. Ja Luku volim i želim da se pokaje za ovo. Ja nikada ne bih pričala šta se dešavalo u naša četiri zida. Da se muvao to ptice i na grani vide" - zaključila je Aneli.

