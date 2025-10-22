Slušaj vest

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Aneli Ahmić koja je progovorila o svom odnosu s Lukom Vujovićem.

- Kakav je tvoj i Lukin odnos? - upitao je Filip.

- Zategnut nam je odnos nekako, sumnjam u njega. Dešavale su se mnoge stvari i spolja koje su me bacile u sumnju. On ima pravo da mi vrati poverenje, ali mi ne pokazuje nešto što treba. Sada ne mislim da mu se neko dopada, ali dok sam gledala spolja mislila sam da mu se dopada Maja - rekla je Aneli.

- Juče kada ti je Janjuš postavio pitanje da li je on bio ironičan ili stvarno je to mislio? - upitao je Bora.

Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Ne znam, ne mogu da mu uđem u mozak jer više ne provodimo vreme zajedno. Ne mogu da se ponekad ne smejem Janjušu jer one njegove gluposti su stvarno smešne - rekla je Aneli.

- Kakav je tvoj odnos s Majom? - upitao je Filip.

- Mi nemamo nikakvu komunikaciju niti ćemo, nas dve smo na sudu i smetalo mi je što je Luka pričao s njom jer smo na sudu - rekla je Aneli.

- Da li ti je Luka ljubomorisao zbog Anđela? - upitao je Bora.

- Velika je razlika što ja nikada nisam nazdravljala sa Anđelom, to je takva laž. Moj i Lukin problem je nepoverenje - rekla je Aneli.

- Kakav je tvoj odnos sa Asminom? - upitao je Filip.

Intimni snimak Aneli i Luki

- Nikakav, on sve laže. Sita nikada meni nije ukrala novac - rekla je Aneli.

- Kakav je tvoj sukob sa Lukom? - upitao je Filip.

- Lukina podrška je objavila da u telefonu ima p*rno snimak kao da je mene Luka na kvarno snimao. Ja ne verujem da postoji snimak, čak su mi fanovi pričali da je njima slao sve i da se čuju reči koje ja izgovaram tokom odnosa - rekla je Aneli.

Luka Vujović Foto: Petar Aleksić

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Ne propustiteRijaliti"NE ZNAM DA LI ĆEMO OSTATI ZAJEDNO" Aneli Ahmić progovorila o odnosu sa Lukom, napolju pala veridba, a sad donela odluku
Aneli Ahmić
RijalitiANELI OGOLILA DUŠU O PROBLEMIMA SA LUKOM! Budućnost njihove veze je neizvesna: Odnosi su jako zategnuti
Screenshot 2025-10-21 230405.jpg
Rijaliti"NISAM IMAO PROBLEME SA NJOM SVE DOK NIJE PRETUKLA MOJU ĆERKU" Otac Asmina Durdžića otvoreno o ulasku Aneli Ahmić u rijaliti, pa se dotakao i Stanije: Ona je..
Asmin i Kačavenda svađa
StarsPRŠTE EMOCIJE ANELI I JANJUŠA! Luka potpuno prebledeo, a onda ona zakucala: Tebe sam mnogo više volela nego Asmina
janjus.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP558 Izvor: kurir tv