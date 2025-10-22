Slušaj vest

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Aneli Ahmić koja je progovorila o svom odnosu s Lukom Vujovićem.

- Kakav je tvoj i Lukin odnos? - upitao je Filip.

- Zategnut nam je odnos nekako, sumnjam u njega. Dešavale su se mnoge stvari i spolja koje su me bacile u sumnju. On ima pravo da mi vrati poverenje, ali mi ne pokazuje nešto što treba. Sada ne mislim da mu se neko dopada, ali dok sam gledala spolja mislila sam da mu se dopada Maja - rekla je Aneli.

- Juče kada ti je Janjuš postavio pitanje da li je on bio ironičan ili stvarno je to mislio? - upitao je Bora.

- Ne znam, ne mogu da mu uđem u mozak jer više ne provodimo vreme zajedno. Ne mogu da se ponekad ne smejem Janjušu jer one njegove gluposti su stvarno smešne - rekla je Aneli.

- Kakav je tvoj odnos s Majom? - upitao je Filip.

- Mi nemamo nikakvu komunikaciju niti ćemo, nas dve smo na sudu i smetalo mi je što je Luka pričao s njom jer smo na sudu - rekla je Aneli.

- Da li ti je Luka ljubomorisao zbog Anđela? - upitao je Bora.

- Velika je razlika što ja nikada nisam nazdravljala sa Anđelom, to je takva laž. Moj i Lukin problem je nepoverenje - rekla je Aneli.

- Kakav je tvoj odnos sa Asminom? - upitao je Filip.

Intimni snimak Aneli i Luki

- Nikakav, on sve laže. Sita nikada meni nije ukrala novac - rekla je Aneli.

- Kakav je tvoj sukob sa Lukom? - upitao je Filip.

- Lukina podrška je objavila da u telefonu ima p*rno snimak kao da je mene Luka na kvarno snimao. Ja ne verujem da postoji snimak, čak su mi fanovi pričali da je njima slao sve i da se čuju reči koje ja izgovaram tokom odnosa - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

