"Muka mi je više od laži"

Muka mi je više od laži, počeću od Nerija. On priča da se spletkari po ćoškovima, ali se ne spletkari već sam ga direktno pitala. Nije normalno da bude dobar sa ženom koja je rekla da on 90 posto stvari laže. Anelinim ulaskom su se Luka i Maja totalno izvukli, ali ja to neću dati. On i Maja su se dopali jedno drugom, a sada Maja priča kako je sve to igra, ali se ona umešala i htela je to. Proradili su joj ženski kompleksi jer vidi da Luka provodi vreme sa Aneli i to je očekivano. Maja je svesno to radila i želela, kao i Luka. Dolazi Maja i priča jednu priču, a ona je tri nedelje flertovala i smejala se - rekla je Miljana.