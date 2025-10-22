Slušaj vest

Miljana Kulić koja je poznata po tome što nema dlake na jeziku progovorila je o svim aktuelnim temama u Beloj kući, a tom prilikom potkačila je Asmina Durdžića.

"Muka mi je više od laži"

Aneli ahmić Asmin Durdžić i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Na samom početku otkrila je da su sevnule varnice između Maje Marinković i Luke Vujovića.

Muka mi je više od laži, počeću od Nerija. On priča da se spletkari po ćoškovima, ali se ne spletkari već sam ga direktno pitala. Nije normalno da bude dobar sa ženom koja je rekla da on 90 posto stvari laže. Anelinim ulaskom su se Luka i Maja totalno izvukli, ali ja to neću dati. On i Maja su se dopali jedno drugom, a sada Maja priča kako je sve to igra, ali se ona umešala i htela je to. Proradili su joj ženski kompleksi jer vidi da Luka provodi vreme sa Aneli i to je očekivano. Maja je svesno to radila i želela, kao i Luka. Dolazi Maja i priča jednu priču, a ona je tri nedelje flertovala i smejala se - rekla je Miljana.

- Miljana je jako inteligentna devojka, ali je zaboravila da je Aneli tražila od nje da se izvinim za početak - rekao je Alibaba.

Nerio mi se breca

Nerio Ružanji Foto: Printscreen YouTube

- Vidimo da svi vole jako rijaliti. Ja sam Nerija podržavala, a on mi se breca zato što sam ga normalno pitala šta radi sa tetkom koja govori da devedeset posto stvari laži. Naslušala sam se pregršt izmišljotina, izvlačenja i uvlačenja - rekla je Miljana.

Ne propustiteStarsDESINGERICA PROGOVORIO O VEZI S MIJANOM KULIĆ! Spomenuo i razvod, tvrdi da je upoznao Nišlijku na OVOM MESTU... U jedno je ubeđen
Dragomir Despić Desingerica (11).JPG
StarsMILJANA KULIĆ ODLEPILA ZA NAŠIM OŽENJENIM PEVAČEM! Poverila se pred kamerama, svi ostali u šoku: Evo koji muškarac treba da se spremi za milion poziva i poruka
Miljana Kulić otkrila šta je sve radila zbog Darka Lazića
StarsMILJANA KULIĆ PREVARILA PRODAVAČICU U NIŠU: Novac uzela da bi kockala, Ivan sve ispričao do detalja: Marija je vratila pare
elita_zurka_20072025_0371.JPG
RijalitiASMIN U LJUBAVNOM ZANOSU SA MILJANOM KULIĆ! Alibaba se nakon raskida sa Stanijom bacio u promet: "Osećam neodoljivu potrebu za tobom"
Miljana Kulić i Asmin

 Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP558 Izvor: kurir tv