Asmin Durdžić, nakon dve godine javnog blaćenja od strane njegove bivše partnerke Aneli Ahmić i njene porodice, rešio je da se obračuna sa svima njima, te je tako ušao u "Elitu 9" i od tada ne prestaje da intrigira javnost otkrićima.

Naime, on je u jednom momentu potvrdio da se Ahmićke bave magijama, što je mnoge šokiralo.

Isplivao šok dokaz

Jedna medijska ekipa je došla u posed šok dokaza, tačnije prepiske koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Naime, Sita se obratila jednoj Instagram stranici, od koje je zahtevala da uradi ljubavni magijski ritual vezivanja.

Kako je napisala, zanimao ju je ljubavni ritual s katancem kako bi vezala muškarca , s obzirom na to da je, kako je napisala, dosta zatvoren i neodlučan u vezi njih dvoje.

Kada je dobila odgovor i ponudu da izreklamira ovu stranicu, ona je pristala, te je tako poslala svoju fotografiju, fotografiju muškarca, kao i datume njihovog rođenja. Nakon nekoliko dana se ponovo javila, otkrivši da su se rastali, iako je pre toga poslala fotografije šoljice kafe koju joj je ta stranica tražila, te je tako molila da se sve ubrza da ga ne bi izgubila.

Isplivao razlog ukoba Biljane Vujović i Ahmićki

Nedavno je isplivala šok informacija o pozadini cele ove priče. Naime, kako navodi jedna fan pejdž stranica Luke Vujovića, Biljana je znala da se Aneli čuje iza njihovih leđa sa Markom Đedovićem, ali to nije mogla da priča, jer kako kažu, nije imala dokaze za to.

- Biljana je znala da se Aneli čuje i kucka sa Đedovićem...Nažalost morala je da ćuti jer nije imala dokaz. Eto dokaz vam je ispred nosa "podrško zajednička" - napisao je jedan fan pejdž.

