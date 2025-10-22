Slušaj vest

Aneli Ahmić, bivša partnerka Asmina Durdžića, u ponedeljak uveče uselila se na velelepno imanje u Šimanovcima, te je tako njen ulazak izazvao buru komentara, ali i reakcija među ukućanima, a najviše kod njenih bivših momaka Asmina i Marka Janjuševića Janjuša, ali i kod verenika Luke Vujovića.

Kako je ovaj susret Asmina i Aneli nacija čekala u prethodne dve godine, vreme je došlo da se svedu računi, a od ponedeljka uveče njih dvoje ne prestaju da se svađaju i da iznose prljavštine iz svog odnosa.

Tim povodom se oglasila sad Stanija Dobrojević, kako bi dala svoj sud na ovu temu, s obzirom na to da je u nekoliko navrata napomenula kako želi da i Aneli uđe i da ona ima priliku da isprati sva dešavanja i konačno sazna istinu.

Asmin je pokušao da me proda zbog Maje

- Pokušala sam da ćutim, ali očigledno je da to ne prolazi. Da, ispratila sam ulazak. Iskreno, nije mi baš prijatno da komentarišem, ali činjenica je da je situacija od njenog ulaska postala zanimljivija. Pozicija joj je fantastična, a na njoj je kako će to da odigra. Na početku ‘Pretresa’ Asmin je pribrano dominirao a nju drmala trema, ali sada se karte već mešaju drugačije. Ovo je tek uvod, gledamo nastavak - rekla je Stanija, a potom se osvrnula na Asminovo druženje sa Majom Marinković i na njegove namere prema njoj:

- A što se tiče mene – da, Asmin je pokušao da me ‘proda’ zbog Maje, ali ga ona nije htela, pa sad ispada da smo opet ‘ljubav’ neka. Razočarana sam i u njegove koji su me pustili niz vodu zato što nisam čula ukljucenje neke babe u studiju? Na sve sto prolazim treba jos da se pravdam za to?Ma more bre! Pozdrav za Mevlidu, barem još nisam čula da me i ona prodala.

kurir.rs/pink.rs

