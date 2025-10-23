Slušaj vest

Nakon ulaska u „Elitu 9“, Aneli Ahmić se suočila sa verenikom Lukom Vujovićem i bivšim partnerom Asminom Durdžićem. U iskrenom razgovoru, Aneli je otkrila i koliko planira da ostane u rijaliti.

Aneli Ahmić u Eliti 9
Aneli Ahmić u Eliti 9 Foto: Printscreen

 Kakve namere imaš? - pitala je Ahmićeva Luku.

- Ti misliš da mi igramo rijaliti? Ti misliš da ja tebe ne volim? - odbrusio joj je Vujović.

- Mislim, da - istakla je Aneli.

- Dobro, ako je tako, onda se razilazimo, nema potrebe da blejimo deset meseci - dodao je Luka.

- Ko je rekao da ću biti ovde deset meseci? - rekla je Aneli, pa se pretpostavlja da ostaje do samog kraja.

Asmin je molio za razgovor

Asmin Durdžić izlazio je iz kuće, te se tako obratio Aneli Ahmić koja je bila u dnevnom boravku.

- Je l' imaš m**a da pričaš, ali sve iskreno?! Zanima me Nora - rekao je Asmin.

- Iskreno?! Ja sam iskreno počela s tobom da pričam, da pričamo šta je bilo zadnjih mesec dana - rekla je Aneli.

Aneli ahmić Asmin Durdžić i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

 - Hajmo u šest tamo da pričamo - rekao je Asmin.

- Kada priznaš da si me ostavio i otišao, kada to priznaš, možemo da pričamo. Pričamo kako smo se rastali, ali ne mogu s tobom pričati jer nisi spreman da pričaš istinu - rekla je Aneli.

- Hajmo mali deo tamo da pričamo - rekao je Asmin.

- Ne smeš, to će sigurno biti u narednih nekoliko meseci kada ćeš priznati kako je bilo - rekla je Aneli.

