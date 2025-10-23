Slušaj vest

Slađana Mandić pomirila se s bivšim mužem s kojim ima dvoje dece. Polovinom aprila ove godine saopštila je javnosti da su se razišli na civilizovan i kulturan način, međutim pre nekoliko dana Slađana je objavila sliku sa suprugom, a fotografija je nastala na proslavi njegovg rođendana.

Na fotografijama koje su isplivale u javnost, može se videti da pevačica uživa u zagrljaju svog muža Ajlina, s kim je bila i u dobrim odnosima nakon rastanka kako je i sama istakla najviše zbog njihovih naslenika. Osim proslave rođendana i pomirenja, Slađana i njen suprrug su sada zajedno otvorili restoran.

Oni se nisu oglašavali o detaljima razvoda, a budući da Ajlin ima debeli kriminalni dosije i da je više puta bio iza rešetaka, pretpostavljalo se da bi to mogao biti jedan od razloga.

Razvod nakon 12 godina braka

Podsetimo, polovinom aprila Slađana se oglasila na društvenim mrežama i svojim pratiocima saopštila da se razvodi.

- Nakon dvanaest godina zajedničkog života, moj suprug i ja, odlučili smo da se raziđemo u miru. Za dobrobit i ljubav naše dece, ovo je prvo i poslednje oglašavanje na ovu temu sa moje strane. Molim sve za razumevanje, kako bismo dostojanstveno prebrodili ovaj period - istakla je pevačica.

Inače, Slađana Mandić i MMA borac bili su u braku 12 godina, a iz velike ljubavi dobili su dvoje dece.