OTAC JOJ OSTAVIO BOGATSTVO KAD JE UMRO, ONA SVE PRODALA: Sad pokazala kako troškari imovinu, a ovo je sebi obezbedila od nasledstva
Kija Kockar proslavila se učešćem u rijalitiju "Zadruga" i od tada je njen privatni život pod budnim okom javnosti. Kija se oprobala u raznim sferama javnog posla, a onda je odlučila da upiše fakultet.
Njen život u rijalitiju je bio na tacni, a u momentima kada je bila u zatvorenom prostoru preminuo joj je otac. Nakon što je preminuo ostavio joj je svu njegovu imovinu, a Kija je odlučila da sve proda i uloži u nekretnine.
- Pošto je Zrenjanin mali grad, Kija nije želela da ušteđevinu koju ima ulaže tamo. Zato je ipak presekla, te restoran i imanje stavila na prodaju. Ubrzo ih je prodala i taj novac ostavila po strani - pričao je jednom prilikom izvor za "Blic", pa dodao:
- Kako je i sama neko ko ne voli da se rasipa sa novcem, Kija pametno svaki evro ulaže ili u nekretninu ili u automobil. U Beogradu za sada ima dva stana, tako da joj još jedan ne treba.
Kija potvrdila
Kija Kockar je tada potvrdila saznanja medija
- Da, tačno je. Prodala sam to. Dosta je ulaganja trebalo u restoran i celo imanje i nisam imala ambicije da otvaram bilo šta u Zrenjaninu, jer tamo nema zarade. Još uvek imam tamo trosoban stan i dovoljno mi je to u Zrenjaninu - kratko je prokomentarisala Kija.
