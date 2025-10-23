Slušaj vest

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Luke Vujovića.

- Koliko te je iznerviralo jer te je Aneli vređala pred Ivanom? - glasilo je pitanje

- To je bio razlog jer sam izašao iz diskoteke. Sara je pitala da li mi je zabranila ona da ne nosim kačket, Aneli mi je svašta rekla, ja sam izašao iz diskoteke. Ja nisam rekao ni reč, a ona je mene pogledala i ne mogu da se setim šta je sve rekao - govorio je Luka.

- Ja sam kratko bio tu, strašnije su se svađali kad su bili tu Filip i Pečenica - dodao je Ivan.

Naredno pitanje bilo je za Iliju Pečenicu

- Odakle ti pravo da našu Aneli nazivaš da nije intelektualno sposobna? ako je za tebe glupa, za nas "Lavice" nije - glasilo je pitanje.

- Promenio sam mišljenje jer je Luka priznao šta je sve radio sa Majom. Rekao sam da je socijalno neinteligentna jer je ušla i posvđala se sa Lukom, umesto da raspravlja šta treba - rekao je Ilija.

- Zameram mu to jer smatram da nisam glupa. Rekao mi je da igram rijaliti i ubeđivao me je u nešto što sam ja spolja gledala. Ne mogu da me ubede u nešto da je žuto ako vidim da je zeleno. Rekao je da je promenio mišljenje, pa ćemo da vidimo - dodala je Aneli.

Pogledajte dodatni snimak: