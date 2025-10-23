Slušaj vest

Tokom emisije Pitanja gledalaca, Luka Vujović je izneo da nije inat prema verenici Aneli Ahmić, već da jednostavno nije imao poverenja. Taj trenutak pokrenuo je lavinu reakcija – ne samo među ukućanima, već i u samom odnosu dvojca koji je raskinuo.

Nakon toga, Luka je stigao u izolaciju gde je Aneli već spavala. Ušao je bez reči i okrenuo joj leđa. Taj potez mnoge je naveo da pomisle da je njihova veza definitivno pri kraju..

Kako je došlo do raskida

Luka je sredinom oktobra izneo da je Aneli „stalno navlačila“ i da zbog toga „sigurno neće opstati“ ako se to nastavi.

Mediji sada pišu da je „konačan raskid“ na pomolu – Luka je, prema navodima, “odabrao Maju” umesto Aneli, te da je veza prešla u fazu gde je više ponižavajuća za nju nego stabilna za oboje.

