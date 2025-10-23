Slušaj vest

Luka Vujović i Aneli Ahmić ćaskali su ispred izolacije kada je ona poželela da sazna da li je Luka već razdvojio krevete, a on joj se odmah izbrecao i dao joj do znanja da ne želi da razgovara s njom.

- Šta je, šta ti je? Opet si zavalio tu u svoje odaje? Na koga ti prebacuješ loptu, je l' si se zaljubio?

Luka je "oduvao"

1/5 Vidi galeriju Aneli ahmić Asmin Durdžić i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

- Ajde idi spavaj - rekao je Luka

- Šta ti znači kao posvađati se i doći ovde? - upitala je Aneli.

- Ma pusti ti mene, evo nemoj da mi se obraćaš. Sada ti kažem da neću da pričam trenutno s tobom i to je to - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Pogledajte dodatni snimak: