Raskinuli Aneli i Luka, trese se imanje, ona mu prišla, a on je oduvao kao nikada pre
Stars
RASKINULI ANELI I LUKA! Ona mu prišla, a on je oduvao nikad žešće: Evo kakav se haos desio u Eliti
Slušaj vest
Luka Vujović i Aneli Ahmić ćaskali su ispred izolacije kada je ona poželela da sazna da li je Luka već razdvojio krevete, a on joj se odmah izbrecao i dao joj do znanja da ne želi da razgovara s njom.
- Šta je, šta ti je? Opet si zavalio tu u svoje odaje? Na koga ti prebacuješ loptu, je l' si se zaljubio?
Luka je "oduvao"
Aneli ahmić Asmin Durdžić i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube
Vidi galeriju
- Ajde idi spavaj - rekao je Luka
- Šta ti znači kao posvađati se i doći ovde? - upitala je Aneli.
- Ma pusti ti mene, evo nemoj da mi se obraćaš. Sada ti kažem da neću da pričam trenutno s tobom i to je to - rekao je Luka.
Detaljnije pogledajte u nastavku:
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši