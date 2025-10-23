Slušaj vest

U dvorištu Bele kuće desio se dugo očekivani razgovor između bivših partnera Asmina Durdžića i Aneli Ahmić, koji su pokušali da razjasne sve nerazjašnjene odnose i sukobe iz svoje burne prošlosti.

„Želim kad budeš spreman da pričamo od prvog dana“, započela je Aneli, želeći da konačno stave tačku na sve nesuglasice.

„Ja ne bih došao da nisam spreman“, uzvratio je Asmin, naglasivši da je došao s iskrenom namerom da razgovaraju.

Razgovor nije prošao mirno

Ipak, razgovor nije prošao mirno. Emocije su se ubrzo uzburkale kada je Asmin postavio pitanje koje je sve zateklo:

„Zašto mi nisi dala dete?“

Aneli je odmah prekinula temu uz reči: „Ne želim sad o tome.“

Nakon toga, tema se prebacila na Staniju Dobrojević, o kojoj je, prema Asminovim rečima, Aneli ranije govorila ružno.

„Što ste pričali sve najgore o Staniji?“, pitao je on.

„Ja? Ukrala mi je muža!“, odgovorila je Aneli, dodajući da s Asminom „nema smisla da priča“.

1/6 Vidi galeriju Asmin Durdžić i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Asmin je potom optužio Aneli da je koristila njihovu priču kako bi ušla u rijaliti.

„Je l' ti je trebala priča da uđeš u Elitu?“, pitao je, a Aneli je priznala:

„Namerno, terala sam ti inat.“

Nizali su se međusobni prigovori i pitanja o emocijama, ljubomori i prošlosti.

„Da li si bila sa mnom samo zbog Nore i da nije bilo emocija ni sa tvoje ni sa moje strane?“ – upitao je Asmin.

„Ljubomorisao si mi,“ kratko je odgovorila Aneli.

Na kraju, razgovor je završio u znaku razočaranja i prebacivanja.

„Asmine, ja sa tobom ne mogu da pričam kad ti lažeš. Neka bude da je istina sve što ti kažeš, sve smo rešili,“ rekla je Aneli, dok je Asmin upitao:

„Je l' želiš da te pljujem ili ne?“

„Radi kako osećaš,“ zaključila je Ahmićeva.

Ovaj susret još jednom je pokazao koliko su emocije između Asmina i Aneli i dalje jake, ali i koliko rana iz prošlosti nije zalečeno. Publika sa nestrpljenjem iščekuje nastavak njihove drame u Eliti.

Pogledajte dodatni snimak: