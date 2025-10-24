Slušaj vest

Iznenada je preminuo poznati gitarista Dragiša Vasilić Gile, a od njega se emotivnom porukom oprostio pevač Nikola Rokvić.

Rokvić je na svom Instagram profilu saopštio tužnu vest, istakavši da je izgubio dugogodišnjeg gitaristu i bliskog prijatelja s kojim je godinama delio scenu.

Uz Giletovu fotografiju, pevač je podelio dirljivu poruku:

Preminuo Dragiša Vasilić Gile Foto: Preentscreen Instagram

 “S Bogom, dobri moj Giška... Hvala za svu ljubav, za svaku notu i drugarstvo...

Rokvićev oproštaj dirnuo je mnoge njegove pratioce, koji su u komentarima izrazili saučešće i tugu zbog Giletovog preranog odlaska.

Nikola Rokvić sa mižičarem Dragišom Vasilić Giletom Foto: Preentscreen Instagram

