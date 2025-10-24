Slušaj vest

Bajo ne krije oduševljenje što je Luka stavio tačku na odnos sa Aneli, ali ipak veruje da je njegova sreća kratkog daha, te da će se ubrzo stvari vratiti na staro.

Sinoć je kao bomba odjeknula vest da je Luka Vujović raskinuo veridbu sa Aneli Ahmić, a mediji su stupili u kontakt sa Nikolom Vujovićem Bajom, Lukinom ocem koji od samog starta nije podržavao njegovu vezu sa Ahmićevom.

- Kako da reagujem? Moja supruga Snežana i ja smo otvirili šampanjac, pijemo i veselimo se, kako drugačije -započeo je Bajo i nastavio:

Sažalio se na Luku

Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Ja uporno to pričam, Luka nije moje dete otkad je sa Aneli. On se zaigrao, poslušao majku i ostavio Sandru, mislio je da će da uzme fanove i pare, ali se zaigrao. Ni Biljana ne može da kaže da joj je Luka preči nego meni. Sad je Biljana videla šta su napravili i sad bi javno da kaže. Treba da izađe i udari na Situ i Aneli, tako prava majka treba da uradio. On se jadan sam bori, govori da je ostavio majku i oca, meni nije lako to da gledam. Ja sam jedini ostao dosledan jer sam podržavao Sandru. Podržavao sam je jer sam video u njoj spas njegov, bio sam u pravu, da je ona bila uz njega do kraja... Posle su oni svašta uradili da bi igrali rijaliti -rekao je Bajo.

- Ahmići se nadaju nasledstvu, a ne znaju da ja znam ko su oni. Ne mogu ni naš toalet papir da uzmu. Ja mislim da je on pojeo neku čorbicu sigurno, bila je Sitina prepiska, to je strašno, jednao moje dete -dodao je Bajo.

Kurir / Pink

Ne propustiteRijaliti"AHMIĆI SE NADAJU NASLEDSTVU, ZNAMO MI KO SU ONI" Roditelji Luke Vujovića slave šampanjcem sinov raskid sa Aneli, žestoko opleli po Ahmoćevoj
Luka Vujović i Aneli Ahmić
StarsRASKINULI ANELI I LUKA! Ona mu prišla, a on je oduvao nikad žešće: Evo kakav se haos desio u Eliti
Screenshot 2025-10-21 230405.jpg
StarsLUKA KRIŠOM SNIMAO ANELI AHMIĆ TOKOM INTIMNIH ODNOSA? Ona šokirala tvrdnjama: Stizale su mi poruke od ljudi kako su slušali taj video
aneli_prosidba_11082025_0032.JPG
StarsPRŠTE EMOCIJE ANELI I JANJUŠA! Luka potpuno prebledeo, a onda ona zakucala: Tebe sam mnogo više volela nego Asmina
janjus.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP559 Izvor: kurir tv