Sažalio se na Luku

- Ja uporno to pričam, Luka nije moje dete otkad je sa Aneli. On se zaigrao, poslušao majku i ostavio Sandru, mislio je da će da uzme fanove i pare, ali se zaigrao. Ni Biljana ne može da kaže da joj je Luka preči nego meni. Sad je Biljana videla šta su napravili i sad bi javno da kaže. Treba da izađe i udari na Situ i Aneli, tako prava majka treba da uradio. On se jadan sam bori, govori da je ostavio majku i oca, meni nije lako to da gledam. Ja sam jedini ostao dosledan jer sam podržavao Sandru. Podržavao sam je jer sam video u njoj spas njegov, bio sam u pravu, da je ona bila uz njega do kraja... Posle su oni svašta uradili da bi igrali rijaliti -rekao je Bajo.