Pre nego što je postala stanarka vile „Zadruga 9 – Elite“, Aneli Ahmić nekoliko dana je provela kod Osmana Karića, oca bivšeg zadrugara Stefana Karića. Osman je, otvarajući dušu o vremenu koje su zajedno proveli, osvrnuo se i na njen odnos sa Lukom Vujovićem.Kako je naveo - ona mu je ispričala koliko se brine zbog istog, iako emocije svakako postoje i veoma su jake.

- Pred ulazak, Aneli je nekoliko dana provela u našoj kući. Pitao sam je šta će i kako će, koliko je ljuta na Luku, da li će se družiti sa Janjušem, šta će reći Asminu i tako neke detalje koji su me zanimali - počeo je Karić za "Informer", pa potom i otkrio detalje njihovog razgovora.

- Rekla mi je da ima emocije prema Luki, ali da je jako brine da li i on nju voli, jer je u poslednje vreme flertovao sa Majom. Nju je to jako potreslo što sam i sam mogao da vidim jer je često menjala raspoloženje. Sa Janjušem je rekla da će se družiti, ali ništa više od toga, dok će sa Asminom pokušati da spusti loptu zbog deteta. Ali, rekla je da mu neće ćutati na laži koje iznosi na njen račun i na račun njene porodice. Pričam onako kako je ona meni rekla, ne zauzimam ničiju stranu, mislim da svako ima pravo da kaže svoju istinu, ali ne i laž - izjavio je Osman, pa dodao da se nada da će se Nerio pomiriti sa majkom Sitom.

O Sitinom sinu Neiru

- Što se Nerija tiče, Aneli je rekla da 80 odsto priča laži, ali da ga neće kritikovati da ne bi uticala na njegovo učešće i njegovu psihu. Rekla je da će biti uz njega i da će mu pomoći da što duže ostane u rijalitiju iz više razloga, a jedan od njih je da se dozove pameti i vidi gde je grešio prema svojoj porodici i majci... Mislim da Asmin Nerio zanima kao lanjski sneg. Njega zanima samo da dokaže narodu da govori istinu ili poluistinu ili da laž pretvori u istinu. Kažem opet, ima pravo na svoju odbranu kakva god ona bila, a narod će presuditi, kao i uvek. Voleo bih da se Nerio pokaje i zamoli majku za oproštaj - istakao je on.

Karić, s druge strane, svakako "razume Situ, koja je na sve načine pokušala da zaštiti sina".

- Ako je istina da mu se devojka drogira i ako je njega uvukla u tu priču, naravno da ne zameram majci što je na sve načine pokušavala da tu vezu rasturi, pa i ako ga je zaključavala u sobu, kako on tvrdi. Baš bih voleo da vidim roditelje koji bi ostali ravnodušni kada su njihova deca u pitanju - poručio je tada, a zatim se osvrnuo i na učešće Mine Vrbaški za pomenute medije.

- Minu poznajem lično, uvek smo bili u super odnosima kada se sretnemo, ali mi se ne sviđa njeno sadašnje učešće. Mislim da bi ušla u vezu sa Asminom samo da on to poželi. Ne sviđa mi se ta ekipa hijena; Asmin, Kačavenda, Teodora, Anđelo, mali "Toma Palčić", Dača. Mislim da su jako loši ljudi i u rijalitiju i u spoljnom svetu - bez dlake na jeziku poručio je Osman, koji se za kraj razgovora dotakao i odnosa Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Maju poštujem, kao i njenog oca Takija. Sa Takijem se često viđam, pa ne bih baš da budem lažno skroman kad su oni u pitanju. Maja je odličan rijaliti igrač, zna šta radi u svakom momentu, lepo izgleda pa joj i nije teško da dođe do svakog muškarca kojeg poželi. Mislim da je Asmin taj koji je odlepio za njom, a na njoj je da odluči da li će se sa njim poigrati ili neće. Isto sam mislio i kada su Luka i Maja u pitanju, pre nego što je ušla Aneli, sad već nisam siguran... Kada je reč o folirantima, mislim da su svi na neki način foliranti samo zavisi kad kome treba da to bude; mislim da više vole kamere, nego sam honorar zbog kojeg su ušli - zaključio je otac Stefana Karića.

