Slušaj vest

Aneli je optužila Neria da laže kada priča o golgoti koju je prošao sa majkom, što je njega duboko uvredilo, a još više kada je optužila njegovu nevenčanu suprugu Hanu Duvnjak, sa kojom ima dete, da je narkomanka.

O tome je bilo govora i protekle noći, u emisiji "Pitanja novinara", nakon koje se oglasila i sama Hana, te javnosti približila svoj odnos sa Neriovom tetkom Aneli.

"Žao mi je Aneli"

1/4 Vidi galeriju Nerio Ružanji izneo šok tvrdnje o majci Siti Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Iskreno da vam kažem, počinje mi biti žao Aneli iz razloga što se pogubila u svim lažima tamo. Na intervjuu sa nekim likom priča da sam koristila sve i svašta i da sam narkoman, da nikada nije bila dobra sa mnom, a sada kaže da sam narkoman radi trave i da me gledala kako pušim (smeh). A kada je bila u Dubrovniku pričala je sa mnom kako je Sita luda jer traži DNK test za Ariju jer zna da je to dete Neriovo i da zna da sam ja okej cura - napisala je Hana na Instagramu i dodala:

"Sita ucenjuje Aneli"

1/5 Vidi galeriju Sita Ahmić Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Shutterstock, Printskrin, ATA images

- Kada je došla prošlo leto smejala se sa mnom, davala mi haljine (koje je Sita rekla da sam ukrala", ja joj radila frizuru i njoj i Nori, komentarisala je kako sam divna sa njenom Norom i da je moram naučiti kako raditi Nori frizuru. Dolazila je u Jasne u kuću i govorila da je lepo sređena jer sam ja okrenula malo nameštaj. Iskreno, verujem u priču da Sita ucenjuje Aneli sa nečim da priča sve ovo za mene. Ja verujem iskreno da će i ona stati i videti da joj od ovih laži nema ništa. To je sva komunikacija sa Aneli koju sam imala i uvek sam je gledala kao normalniju sestru od njih dve - zaključila je Neriova buduća supruga Hana.

Kurir.rs/ Pink.rs

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: