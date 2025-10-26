Svi udarili na Vanju u Eliti

Već tradicionalno se svake subote u Eliti održavaju "Nominacije", a sada je poznato i koja tri učesnika će se boriti za opstanak u rijalitiju.

Aneli Ahmić izglasana je od strane takmičara ''Elite 9'' i ona će se zajedno sa Miljanom Kulić i boriti za svoj opstanak u Beloj kući.

- Miljana tebe su Odabrani nominovali - rekla je Ivana Šopić.

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

- Svako ima pravo da me pošalje, ali biću najjača i imam najveću podršku - rekla je Miljana.

Ivana Šopić je nastavila program i proglasila i trećeg nominovanog koji zajedno sa Kulićevom i Aneli pakuje stvari i očekuje večerašnji ishod.

- Može da ustane Jompas, Mladen Stojanović Piksi i Babejićka. Babejićka i Jompas mogu da sednu jer će se Piksi boriti za opstanak - rekla je Ivana

Učesnici nisu mogli da veruju kada su čuli ko je u riziku da večeras napusti imanje.

Luka podivljao zbog Aneli: "Sramoto jedna"

1/8 Vidi galeriju Luka Vujović i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Inače, Luka je otkrio detalje svađe sa Aneli koja se dogodila pre ulaska u rijaliti.

- Sram te bilo, klošarko jedna. Što si pričala da želiš sa mnom blizance, ako sam loš bio? Ako imam zeleno svetlo, ja ću večeras da iznesem. Nemoj da ja otvorim usta. Samo se pomeri od mene. Neka bude da je Janjuš razlog, sramoto jedna. Pričala si mi za majku da mi je k**vetina. Grofica neka se oglasi, ona ti je rekla ''nemoj da misliš da ako je telefon kod tebe, da Luka nije pametan''. Šta, hoćeš da kažeš da sam te tu*ao? - rekao je Luka.

- Ne pričam ja o tome - rekla je Ahmićka, na šta je Vujović nastavio:

- Mene je Grofica molila da se pomirim sa tobom svaki put. Vređala si me, plakao sam i uplakan šetao, a nju nije zanimalo to.

- Naš stan su plaćali fanovi, kao i put - rekla je Aneli.

- Molim? Kako te nije sramota? Nemoj da teram da se pokaže koliko sam ja trošio novca. Davao sam deci po 200 evra kad odemo u Sarajevo - rekao je on.

