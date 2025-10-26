Slušaj vest

Luna Đogani je otvoreno govorila o svojoj voditeljskoj karijeri, porodici, ali i nesuglasicama koje je imala sa suprugom Markom Miljkovićem.

Uživa u ulozi voditeljke

Kako je Luna istakla, uloga voditeljke joj i te kako prija.

- Definitivno da, ovo je nešto što bih mogla ceo život da radim. Ovo je nešto u čemu sam se pronašla 1000%, nešto u čemu uživam istinski i kad mi nije dan, kad krene akcija, ja se potpuno isključim, uđem u život svog gosta - rekla je ona, otkrivajući koliko joj je teško padalo kada je gost preko puta bio neko ko je njoj svojevremeno govorio negativne stvari:

- Nije mi bilo teško, jer kada prođe toliko godina, kada sazriš i postaneš svestan sebe i preboliš neke stvari koje si prošao, onda je sve lagano. Ja sam se u ovoj sitaciji postavila maksimalno kao profesionalac, ne moram da volim svakog gosta, niti da imam najbolje moguće mišljenje o njemu, ali svakako da poštujem svakoga ko je došao u moju emisiju, seo preko puta mene i podelio svoju priču. Ne osećam se neprijatno, ali naravno da postoje ljudi koje nikad ne bih pozvala u emisiju, ali ove koje sam pozvala, a imali su nekada nešto ružno da kažu o meni, nisam to uzela previše k srcu, prebolela sam to, krenula sam dalje. Gledam sebe drugačijim očima. Znaš kako kažu: “Što ja ne bih imala neku korist od nekoga?” Vaspitana sam tako: “Ceo život gledaj sa emocijom, srcem”, reviše sam gledala sebi u štetu.

1/10 Vidi galeriju Luna Đogani Foto: Ana Paunković, Printscreen, Nemanja Nikolić

Luna je nedavno u svojoj emisiji ugostila Lidiju Vukićević, kao i Gocu Tržan, ističući da je uživala u razgovoru sa njima.

- Goca je spontana, otvorena direktna, nema uvijanja, uvek želi da odgovori, ja baš to cenim i volim. Lidija Vukićević je kraljica. Prvo nisam mogla da verujem da je znala ko sam ja. Njen sin, igrom slučaja, živi u zgradi gde smo i mi, srele smo se tu, ona je meni prišla, a ja sam je prepoznala po frizuri koju nosi ceo život. Ona je meni prišla da me pohvali i da mi se zahvali što sam ja njenoj snaji ono nekog nakita pomogla. Veliko mi je zadovoljstvo što je sedela preko puta.

O braku s Markom

Đoganijeva nije štedela ni komplimente za supruga Marka Miljkovića, koji je kako kaže, “krivac” za novi studio i emisiju koju su pokrenuli.

- Nije što mi je muž, ali nikada nisam upoznala muškarca koji je toliko talentovan za ove stvari, što ima ukusa i osećaja za nešto što bi realno žena više trebalo da ima. Ne znam da li bih ja znala ovako da realizujem. Kad je meni rekao da će da napravi drugi studio, ja sam rekla: “Gde ćeš da napraviš drugi studio”, ja sam neko ko ne voli da rizikuje i eksperimentiše, a on je suprotno, što je dobro - rekla je ona, pa se osvrnula na Miljkovićevo priznanje o odlasku iz stana kada su se posvađali:

- Gledali smo tu emisiju zajedno kod kuće, iznenadila sam se, rekao je za naše svađe, odlaženje iz stana, to nikad nismo pričali, ni on ni ja. Kad je Marko, koji ni privatno ne voli da priča o tim stvarima to rekao, bilo mi je šokantno. Znala sam ja kako se on oseća, jer uvek kad dođemo do tog dela kad se mirimo, mi pričamo o svemu, znala sam ja kako se on oseća, ali nisam očekivala da će to javno reći. Prva sam koja ne voli da prikazuje lažni sjaj, Instagram život, ali naravno da svi u četiri zida imamo probleme, to nije sramota, poenta je samo naći rešenje i uraditi ono što je najbolje za tvoju porodicu.

1/6 Vidi galeriju Marko Miljković i Luna Đogani Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Screenshot, NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Luna i Marko imaju dve ćerkice, Miu i Lanu, koje su centar njihovog sveta i kako kaže, bez obzira na nesuglasice koje postoje u braku, na kraju dana je najbitnije da su njihova deca dobro.

- Ide ludilo, ne bih se žalila, sve nam je lakše i lakše, deca su nam veća, imamo vrtić, imamo vremena kada se posvetimo poslu, nama, deci. U svemu tome treba naći ono najbolje i uživati. Naravno, ja dok ovo pričam setim se sebe kad ludim, kad mi ide para na uši, sve me nervira, svi imamo te dane kad smo na ivici živaca, ali na kraju dana, kad legneš samo pomisliš: “Bože, hvala ti, samo da smo zdravi”. Stalno govorim: “Samo nek mi Bog čuva decu”, jer sam ona mama koja previše brine unapred za sve. U glavi mi je uvek film šta sve može da bude, jer previše lošeg gledam oko sebe i na kraju dana uvek kažem: “Ćuti, samo da su zdrave i biće sve okej”.

Luna je istakla i da u životu nikada ne bi uticala na odluke svojih naslednica, ali da se već sada nazire, kako kaže gen za muziku - “gen Đoganijevih”.

- Mia nema ništa na mene, ona jeste osećajna, brine za druge, voli da brine za sestru, čuva je. Volimo muziku i Marko ja, bio je i di-džej, nas dvoje imamo dosta sličnosti, pa ne mogu da kažem šta je na mene. Mia je za sve rođena, defintivno sam shvatila da su žene blizanci, najviše snađu u životu. One će znati kad budu želele čime će se baviti u životu, isto kao što ni meni niko nije birao šta ću raditi, neću ni ja, imaće moju podršku šta god budu želele. Naravno, krv nije voda, već sad vole da igraju, plešu, da su pred kamerama. Lana ima ritma, taj “Đogani gen”, od mog oca. Život će pokazati gde će otići.

kurir.rs/blic

