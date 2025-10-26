Slušaj vest

Marko Đedović neretko na društvenim mrežama komentariše aktuelna zbivanja u ''Eliti 9'', a sada je, jasnije nego ikad, dao sud o situaciji koja intrigila gledaoce, a tiče se porodice Ahmić.

"Anđelo se sviđa Aneli"

- Ona bi da bude glavna tema, naravno. Mislim da joj se Anđelo suštinski i dopada, ali tu su i druge stvari. Ona se meni poverila. Ovi ostali su prošlost, ništa od toga nema.

"Obećao sam joj podršku"

- Jedva sam čekao da uđe u rijaliti. Primirio sam se jedan period na društvenim mrežama, gde sam se i čuo sa njom. Ja sam joj obećao neku vrstu podrške, ali od tog posla nema ništa. Interesovalo me je kako to izgleda kada se neko javno suoči sa tri polna organa koje je zdušno primao. Takođe, veoma me je zanimalo kako će izgledati njen susret sa Neriom. Zaboravila je da mu se javi, ali je to veoma očekivano, jer Situ i Aneli ni ne zanima to kako se ophode prema deci. Tri oca, četvoro dece. Vuci, tamo, vuci ovamo. Najstarije dete čuva decu, a onda govore kako su one brižne i pažljive majke. Nemojte, molim vas. Ako Sita priča da je Nerio loš, ima problematično ponašanje, onda je to rezultat njenog rada. To je pokazatelj da je ona nemajka, veoma jasno. One su nemajke.

O crnoj magiji

- Bacanje magija, putem rituala za koji se koristi kazanac. U prepiskama se jasno vidi da Sita traži taj ritual. Ja sam se raspitao šta to znači. Teča od moje prijateljice je preminuo zbog toga. S tim katancem kad se veže, baci se na dno bunara. Njegova partnerka i on nikada nisu zbog toga mogli da dobiju dete. Jasno se vidi datum kada je Sita tražila da se uradi taj obred, a ja sam dodatno istraživao i neke datume, gde se jasno poklapa sve, ko joj je u tom trenutku bio veoma blizak. Kad sve budem objavio, neće im biti dobro. Pritom, momak kojem je to rađeno, Sita objašnjava koliko joj se on nije javljao. Evo, ja pozivam da tuži, pa neka veštaci utvrde da li je ovo istina. Ja ću na sud sa dokaznim materijalom. Ja imam sve to kod sebe.

