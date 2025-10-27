Slušaj vest

Biljana Vujović, mama učesnika "Elite 9" Luke Vujovića, jako je razočarana u sinovljevu verenicu Aneli Ahmić.

Njih dvoje su pre nekoliko dana raskinuli veridbu u Beloj kući, da bi ubrzo došlo do pomirenja koje je u svom stilu prokomentarisala Lukina majka Biljana Vujović.

Nedavno je rekla da joj Aneli, zbog svih uvreda koje joj je uputila, nikada u životu kročiti neće u dom, a sada, nakon pomirenja, kaže:

- Luka kad sazna ono što svi znamo napolju, neće mu biti dobro! Volela bih da uđe Đedović, pa da vidimo kako će Aneli da se suoči sa činjenicom šta je sve Luki pripremala napolju.

- Moj Luka je zaista neprepoznatljiv. On mene poznaje i mora da razmišlja i dođe do zaključka da ja nikada ne bih tek tako rekla da ne želim da mi Aneli uđe u kuću. Ako se Aneli pokaje i sve prizna... Kao što sam uvek govorila, jedno veliko izvini može sve da promeni - izjavila je ona za "Pink".

"Nikad ih neću podržati"

- Povlačim svaku reč! Nikada ovo neću podržati! I da se on pomiri sa njom. U moju kuću Aneli nikada neće ući! Od podrske jedino što je ostavila kod mog brata su njihove slike koje je slala zajednička podrška. Mnogo sam razočarana. Prvi put sve ovo čujem. Sramota! - prokomentarisala je Biljana.

- Ja sam u stanju sve da uradim za svog sina, ali ovog puta ne mogu. Da podvučem za ceo svet. Luka ništa nije uzeo od zajedničke podrške. Sve je odnela u Dubrovnik. Niti ga je ikada to interesovalo! Jedino sto ima to su njihove zajedničke slike i to zato što nju nisu interesovale da i njih ponese - istakla je tad Biljana.

