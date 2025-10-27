Slušaj vest

Luka Vujović poludeo je jer Aneli Ahmić šuruje sa Urošem Stanićem, kako bi nervirala Marka Janjuševića Janjuša i Milenu Kačavendu, pa je na nju počeo da urla pred punom sobom.

- On mene provocira svaki dan, šta ti je radio napolju i pričao za porodicu, a ti se sprdaš sa njim - besneo je Luka.

- Ti se sad dereš pred sobom? - pitala je Aneli.

- Nemoj ja da ti se zakačim za vrat jer ti ja nisam Asmin, ima da ti polomim krevet kao prošle godine i nećeš imati gde da spavaš - govorio je Luka.

- Prestani - dodala je Aneli.

Luka Vujović i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Ti nastavi - rekao je on.

- Ajde dođi, zašto radiš to? - pitala je Aneli.

- Ti si kriva. Sad namesti krevet, sad neću da se pomerim - nastavio je Vujović.

- Sad se ponašaš kao Asmin - pričala je Aneli.

- Evo ja ću da ti pomognem kad neče tvoj dečko - govorio je Uroš, a onda je pomogao Aneli da zategne krevet.

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP558 Izvor: kurir tv