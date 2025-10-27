PONAŠAŠ SE KAO ASMIN! Jeziva svađa Aneli i Luke, pale teške reči, gori Elita
Luka Vujović poludeo je jer Aneli Ahmić šuruje sa Urošem Stanićem, kako bi nervirala Marka Janjuševića Janjuša i Milenu Kačavendu, pa je na nju počeo da urla pred punom sobom.
- On mene provocira svaki dan, šta ti je radio napolju i pričao za porodicu, a ti se sprdaš sa njim - besneo je Luka.
- Ti se sad dereš pred sobom? - pitala je Aneli.
- Nemoj ja da ti se zakačim za vrat jer ti ja nisam Asmin, ima da ti polomim krevet kao prošle godine i nećeš imati gde da spavaš - govorio je Luka.
- Prestani - dodala je Aneli.
- Ti nastavi - rekao je on.
- Ajde dođi, zašto radiš to? - pitala je Aneli.
- Ti si kriva. Sad namesti krevet, sad neću da se pomerim - nastavio je Vujović.
- Sad se ponašaš kao Asmin - pričala je Aneli.
- Evo ja ću da ti pomognem kad neče tvoj dečko - govorio je Uroš, a onda je pomogao Aneli da zategne krevet.
