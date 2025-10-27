Slušaj vest

Pevač Dragi Domić leto najčešće provodi u svojoj luksuznoj kući u Budvi, gde se odmara u dužim vremenskim intervalima kada pravi pauzu od posla.

Raskošna vila nalazi se na lepoj lokaciji, a pevač danas najviše voli da putuje, što mu je glavna zanimacija, pa je do sada obišao skoro pola sveta.

272299.02-10-13-05.still004.jpg
Foto: Kurir Televizija

On na društvenim mrežama redovno objavljuje fotografije sa putovanja, te mu pratioci zahtevaju da napiše gde su sledeće lokacije koje će posetiti.

- Svaka ti čast Dragi! Svako treba da putuje ukoliko ima mogućnosti, a ukoliko nema, neka zaradi za to. Bez toga se ne može - glasio je samo jedan od komentara na mrežama.

Doživeo hit situaciju na svadbi

Dragi Domić Foto: Kurir Televizija

Inače, pevač Dragi Domić doživeo je nešto neverovatno kada je jednom prilikom pevao na veselju.

Anegdota sa jedne svadbe Dragog Domića potpuno je šokirala.

- Pevao sam na jednoj svadbi i vidim ja mlada mi poznata, ali mi bilo neprijatno da je pitam. Međutim, primetim da i ona mene nešto gleda i odlučim da saznam da li je stvarno znam ili sam pomešao nešto - prisetio se pevač događaja, a odgovor koji je dobio nije mogao ni da pretpostavi - objasnio je pevač tom prilikom kroz smeh.

Ne propustiteStarsPEVAČ SE NA SVADBI ZAGLEDAO U MLADU, A ONDA SE DESILO NEŠTO NEOČEKIVANO! Postavio joj jedno pitanje, a njen odgovor ga je ostavio bez teksta
screenshot-7.jpg
StarsJEDAN PRAVI KRUNU OD EVRIĆA, DRUGI ZA NOĆ UZEO 67.000 €! Ovi pevači u karijeru ulažu 0 dinara, a ubijaju se od love
stars.jpg
StarsNAKON SMRTI SAŠE POPOVIĆA U GRANDU ZATEKAO POTRESAN PRIZOR Pevač došao na snimanje, a raspoloženje mu se promenilo u sekundi: Ulazim u prostorije, a...
screenshot-27.jpg
StarsOVI PEVAČI U KARIJERU ULAŽU NULA DINARA, A UBIJAJU SE OD PARA! Jedan pravio KRUNU od evrića, drugi za noć uzeo 67.000 €!
stars.jpg

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP558 Izvor: kurir tv