Pevač Dragi Domić leto najčešće provodi u svojoj luksuznoj kući u Budvi, gde se odmara u dužim vremenskim intervalima kada pravi pauzu od posla.

Raskošna vila nalazi se na lepoj lokaciji, a pevač danas najviše voli da putuje, što mu je glavna zanimacija, pa je do sada obišao skoro pola sveta.

On na društvenim mrežama redovno objavljuje fotografije sa putovanja, te mu pratioci zahtevaju da napiše gde su sledeće lokacije koje će posetiti.

- Svaka ti čast Dragi! Svako treba da putuje ukoliko ima mogućnosti, a ukoliko nema, neka zaradi za to. Bez toga se ne može - glasio je samo jedan od komentara na mrežama.

Doživeo hit situaciju na svadbi

Inače, pevač Dragi Domić doživeo je nešto neverovatno kada je jednom prilikom pevao na veselju.

Anegdota sa jedne svadbe Dragog Domića potpuno je šokirala.

- Pevao sam na jednoj svadbi i vidim ja mlada mi poznata, ali mi bilo neprijatno da je pitam. Međutim, primetim da i ona mene nešto gleda i odlučim da saznam da li je stvarno znam ili sam pomešao nešto - prisetio se pevač događaja, a odgovor koji je dobio nije mogao ni da pretpostavi - objasnio je pevač tom prilikom kroz smeh.

