Aneli želi da masira Murata, Luka pobesneo
ANELI ŽELI PRSTIĆE DRUGOG MUŠKARCA PO SVOM TELU! Luka pobesneo kada je čuo o kome je reč, nastao haos (VIDEO)
Aneli Ahmić tražila je od Luke Vujovića da je izmasira, ali on nije želeo duže od pet minuta, nego je prebacio na Murata. Međutim, Aneli je želela da joj on izmasira leđa, zbog čega je Luka zapenio.
- Ajde reci mu - rekla je Aneli.
- Noge da ti izmasira - rekao je Luka.
Aneli i Luka Foto: Printscreen YouTube
- Leđa - rekla je Aneli.
- Ne može! Može samo noge u kući - rekao je Luka.
