Dešavanja u Eliti 9 su ovih dana na vrhuncu te mnogi takmičari dolaze u sukobe. Aneli Ahmić je ovih dana glavna tema kao i Nerio koji neprestano iznosi prljav veš vezano za njegovu majku Situ Ahmić.

Nerio je u rijalitiju "Elita 9" razgovarao sa Muratom o svojoj situaciji sa majkom Sitom i tetkom Aneli Ahmić.

- Sita je meni uradila groznu stvar. Ne mogu da zaboravim, povredila me. Hana stalno dokazuje da nije tako, ali ona i dalje priča Sitinu priču - rekao je on prvo.

- Meni smeta što su me neki osudili kako ja uzimam stvari. Ja nju opet volim, iako me povredila. Mogu sa njom da popričam uvek. Ovde se sve meri i gleda. Imaju po 20 džakova i 30 cipela, pa ja nemam - dodao je Nerio.

Murat ispitao Nerija

- Ti nemaš ništa, sve znam. Nemam ni ja ništa - rekao je Murat.

- Jedva čekam pitanja gledalaca da mogu lepo da se izjasnim bez da mi uskaču u reč - rekao je Nerio.

- Polako, imaš ovde podršku. Aneli je bila nervozna, ali sad se pomirila sa Lukom - rekao je Murat.

- Pošto govori da ja lažem, svaki put kad je uhvatim u laži ja ću da je ispravim. Uhvatio sam je više puta u laži, ali nisam hteo da govorim - rekao je Nerio.

Između takmičara tenzije u Eliti 9 rastu neprestano, a sinoć su se sukobili Luka Vujović i Asmin Durdžić.

Nerio Ružanji je iznosio tvrdnje o odnosu sa majkom Sitom Ahmić, a dok ga je Asmin podržavao, Aneli je ulazila u sukobe sa njim. Na kraju se u sve umešao Luka, te je obezbeđenje uletelo u belu kuću.

- I dalje mislim da je Sita najveće zlo. Kad je Hana krenula na ginekološki pregled, ona je saznala da je Hana trudna. Ćutala je dva dana, a treći dan je krenulo insistiranje na abortus, a ako ona neće, onda da je Nikica gurne niz stepenice ili da će platiti nekoga. Ne znam kako Aneli može da ne zna, kad su svi znali. Grofica je znala ali nije mogla da se meša - rekao je Nerio.

- Otkad je krenula Elita sedam Aneli ne sme ništa da joj kaže jer je drži u šaci - rekla je Aneli.

- Da se ona bavi vradžbinama uspelo bi joj da nas razdvoji, ja ne verujem u to. Ona je uvek upotrebljavala silu, a ne vradžbine. Ona se činila dobra i da je prihvatila sve. Video sam neku ljubav njenu prema Ariji. Sada joj ne bih dao dete jer je pretila da će da je oduzme i da nas stavi u zatvor. Nekad je slala i sliku koja samo jednom može da se otvori i pročita. Tri godine je imala vremena da se pomirimo, ali sad kažem da ne želim pomirenje - rekao je Nerio.

- Je l' ima dokaz da je rekla da će joj rasparati stomak?! Ja minimalno znam - rekla je Aneli.

- To je u policiji - rekao je Nerio.

- On nije priznao da se drogirao - rekla je Aneli.

- Ako ona tvrdi da sam ja narkoman, kako mi je onda govorila da će mi smestiti - rekao je Nerio.

- Ja znam da se on drogirao. Kada sam ja izlazila nikad se nisam drogirala - rekla je Aneli.

