Luna Đogani svojevremeno je bila bliska sa ćerkom Svetlane Cece Ražnatović, Anastasijom, u čijoj je kući provela deo svog odrastanja.

Sada je priznala je da ju je Cecina izdaja slomila jer ju je gledala kao majku, ali i istakla da o njoj neće ružno govoriti.

"Bilo mi je bolno"

Nakon Luninog ulaska u rijaliti i njene veze sa oženjenim muškarcem, Ražnatovićke su na sve načine pokušavale da se ograde od nje, a sve se završilo tako što joj je Ceca javno ''zabila nož u leđa'', tvrdi influenserka.

- Nikada nisam pričala o tome. Neću reći da me je razočarala, ali povredila me je. Znam da moja situacija iz 'Zadruge' nije bila laka, nisam očekivala da me iko podrži. Ali gledam iz svog ugla, ako već nisam podržala nikada ne bih uradila nešto da se osoba koja mi je bila u kući oseća poniženo i pregaženo - objasnila je Luna.

- Eto, samo to mi je bilo bolno. U mojim očima je bila baš velika, bila mi je kao majka. A onda kad sam preživela veliki linč, osoba u čijoj sam kući bila, stane na drugu stranu javno i pošalje joj haljinu. Zamisli kako sam se osećala. Ne može da te ne zaboli. Jedino iz poštovanja prema Anastasiji neću ništa loše reći o njenoj porodici. Ni ona se nije javno oglašavala, ali nije me ni prodala - dodala je Đoganijeva.

"Nisam joj otela dečka"

Podsetimo, Luna Đogani je pune dve godine živela je u vili Cece Ražnatović na Dedinju. Prijateljstvo između Lune i Anastasije krunisano je kumstvom, međutim, vremenom su prekinule druženje.

Kako se tada spekulisalo, prijateljstvu došao kraj jer joj je Luna navodno otela dečka.

- Nije istina da sam joj otela dečka. Možda dečko sa kojim je bila nije imao lepo mišljenje o meni, pa smo se zato udaljile, ali nikada joj nisam otela dečka, kao ni ona meni - rekla je Luna u emisiji "Šok tok".

