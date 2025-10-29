Slušaj vest

Odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić ne prestaje da intrigira gledaoce rijalitija "Elita 9", a on je sada progovorio o tuči sa bivšom verenicom, koja se dogodila u Turskoj na moru.

- Kakva je to svađa došla između tebe i Aneli na moru? - upitao je Bora u emisiji "Radio Amnezija".

"Nikada je nisam tukao"

- Najstrašnije mi je što sve i da je istina ona to ne demantuje, ali vidim da joj je poenta ovde nešto drugo. Nikada je nisam tukao, Filip zna sve o meni. Istina je da sam joj lupio ćušku kada mi je majku uzela usta, ali tukao da je imao posledice od toga ili neku povredu to nikada u životu nisam uradio. To su takve gluposti, a ako je zbog toga što sam Maju pogledao spremna da ostavi veridbu i sve onda znači da je spremna da pređe preko nekoga ko je tuče? To je laž, nervozan sam jer je predstavila drugačije. Nek bude, a evo ja sam bez razloga bacio telefon i sve sam bez razloga radio. Ja imam snimak kako je telefon slomljen, uopšte nisam razbio telefon nego sam kao frizbi bacila, a ona nije ni znala da joj je pukao tek je videla posle dva dana - rekao je Luka.

- Kakav vam je odnos ovde? - upitao je Santana.

- Odnos nam je super, ali ona ovde ima hiljadu problema. Ja ne znam kako svi pričaju da ja igram rijaliti, a moj otac i majka to ne provaljuju nego pričaju da nisam normalan? - upitao je Vujović.

Lukina majka: "Aneli mi je najstrašnije vređala"

- Znam da ga je najstrašnije vređala, kao i mene jednom, kada se Luka iznervirao i počeo da priča istinu... To sam i ja znala, da mu je rekla da sam obična k***etina. To je njen vokabular! Krio je, naravno, od mene sve - govorila je Biljana Vujović i dodala:

- Ja sam ga videla samo nekoliko puta na po pet minuta... Kada sam ga zvala uvek je bio uključen spikerfon i ona je dobacivala. Jednostavno, cura je bila ista i napolju, kao i unutra. Ja kad priča Asmin tačno znam šta je istina, šta laž, a šta preuveličava. Aneli nema osnovnu kulturu i vaspitanje, to je to, sve što i sami znate - pričala je ona.

