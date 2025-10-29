Slušaj vest

O Asminu Durdžiću, učesniku "Elite 9", već dugo se priča i piše, a sad se u rijalitiju povela priča o njegovoj diskvalifikaciji.

On je u sukobu sa bivšom partnerkom Aneli Ahmić i njenim verenikom Lukom Vujovićem, pa njihova prepucavanja traju od jutra do večeri.

Miljanu Kulić je sad otkrila da je Asmina Durdžića od sukoba sa Aneli Ahmić i Lukom Vujović u rijalitiju sklonila samo kako ga ne bi diskvalifikovali.

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić

- Kakva ti je bila žurka? - dobila je prvo pitanje.

- Fenomenalno, moram da kažem da je Majin performans bio spektakularan i odličan. Odlično je proteklo sve - rekla je prvo, pa istakla:

- Nije bilo sukoba, sem što je Asmin hteo da razreši neke stvari sa Lukom, ali sam ja saznala da Aneli i Luka žele da ga diskvalifikuju, to je cilj, i zato sam ga zaustavila.

Stanija očajna: "Asmin me je obmanuo"

Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić

Starleta Stanija Dobrojević je, podsetimo, bila u vezi sa Durdžićem, a nedavno je otkrila kako joj deluje to što je Aneli rekla da je razume, jer se potegla tema da Luka gleda Maju na isti način kao i Asmin.

- Moguće je da me razume. Meni je najvažnije da ja nisam nikada imala u planu da joj nešto uzmem. Za nju sam saznala onog trenutka kada je rekla da sam ja njoj uzela muža i oca njenoj ćerki, kada se pojavila u ''Eliti 7''. On se meni predstavio kao slobodan momak, ona to mora da shvati da me je obmanuo i slagao. Nikada ne bih bila lubavnica, jer ja muškarcu moram da budem prva i jedina - jasna je bila Stanija.

