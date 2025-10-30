Slušaj vest

Nakon što je redakcija Kurira ekskluzivno došla do video-snimka na kome se vidi kako osoblje hotela u Dubaiju tokom jučerašnjeg dana izbacuje Anu Nikolić iz sobe, uspeli smo da stupimo u kontakt sa Goranom Ratkovićem Raletom, koji je rešio da stavi tačku na sva nagađanja i otkrije celu pozadinu događaja koji je zapalio region, a zbog čega je na kraju, morala da reaguje i policija!

Problem zbog premeštaja u novu sobu

Kako smo saznali od izvora, par je na put otišao posle nekoliko odlaganja zbog raznih stvari. Trebalo je u sredu da se vrate za Beograd. Međurim, Ana i Rale su odlučili da ostanu još jedan dan i zvali su agenciju da produže i da plate sve što treba. Zamolili su samo da ostanu u istoj sobi jer su imali mnogo stvari i praktičnije im je bilo da ostanu tu gde su i bili. Kako smo saznali, agencija im je javila da ne moraju da menjaju sobu, pa je Rale otišao samo do recepcije kako bi regulisao plaćanje oko rum-servisa.

- Otišao sam do recepcije i platio sve što je bilo potrebno oko rum-servisa i sve je bilo u redu. Pre toga, mi smo imali svađu i ona je rekla da ne može da napusti hotel jer je boli stomak - potvrdio nam je Rale.

Međutim, Ana nije dobro reagovala kada je saznala da ipak mora da pređe u drugu sobu jer je ta već unapred bila bukirana.

Ana napravila ceh od 200 dolara posle čekauta

Rale je, kako nam je ispričao izvor blizak kompozitoru, pristao da promene sprat i sobu kako ne bi menjali hotel. Otišao je kod Ane i odneo joj ključ i rekao da moraju da pređu u drugu sobu, na šta ona nije pristala i nije htela da čuje za to i upravo je zbog toga nastao celi incident. Dok se dešavala drama hotelskog osoblja i Ane Nikolić, Rale je otišao do bašte hotela pored bazena da se malo opusti. U međuvremenu, kako nam je rekao izvor, Ana je napravila neki račun od 200 dolara, za koji Rale nije znao, jere je bilo posle čekauta.

- Anu nisu izbacivali iz sobe, već su joj uzimali stvari da joj prebace u drugu sobu - potvrdio nam je Ratković.

Molio policiju

Međutim, Ana je, kako smo već i pisali, napravila toliki problem zbog te sobe da su ljudi zvali policiju. Raletu je došlo 10 ljudi iz hotela i obezbeđenje da mu kažu da ga traži policija jer mu žena pravi haos u lobiju i da mora u policiju. Kompozitor je razgovarao sa njima i uspeo je da ih ubedi da ne napuštaju hotel uz uveravanje da će sve biti u redu. Iako je osoblje hotela insistiralo da napuste hotel jer remete mir ostalih gostiju, bračni par je ostao još jednu noć, ali u zasebnim sobama.

- Zahvalio sam se policiji i to se na kraju tako završilo. Ostala je u sobi sama, a ja sam otišao u drugu - potvrdio je Ratković za Kurir.

Snimak skandala

Podsetimo, na video snimku koji smo objavili vidi se početak svađe Ane Nikolić sa hotelskim osobljem u Dubaiju, koji je ona snimala, a koji je usledio nakon što je odbila da napusti sobu jer nije platila račun za rum-servis.

- Možete li da mi opet kažete to? - upitala je Ana zaposlene.

- Ako odbijete da platite uzećemo vam torbe. Ovo je ilegalno - rekao je zaposleni.

- Odbijam da platim. Neću da platim sobu. Snimam ovo za svog dečka. Da li je ova soba plaćena? - upitala je Ana.

- Zvaću policiju - dobila je odgovor od radnika.

- Vau. Baš sam se uplašila, ne možete da verujete. Zvaću ja policiju, nećete vi. Da li ste sigurni da ćete uraditi ovo? - na kraju je pitala Ana i dobila odgovor:

- 100 posto! Ovako nećete moći da nastavite - dodao je zaposleni dok joj je iznosio stvari napolje.