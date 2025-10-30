Slušaj vest

Marko Miljković dobio je tužbu od komšije sa kojim je već neko vreme u lošim odnosima.

Traži novac

Naime, Marku Miljkoviću je stigla tužba, a kako se može videti u tužbi, komšija traži odštetu od 500.000 dinara.

- Tužio me buđavi sa flotom advokata... A ja se sekirao da li će uopšte videti moje storije... Reći ću sudiji priznajem kriv sam, bacite me među lavove. Komšo, pošto znam da čitaš sad da li mogu da pustim snimak?, napisao je Marko Miljković na Instagramu.

Foto: Printscreen YouTube

"Nije prijatno da ti neko dolazi na vrata kada nisi kod kuće"

Komšije su progovorile o Luni Đogani i Marku Miljkoviću nakon što je izbio sukob između njega i jednog suseda.

Naime, sve je počelo u onom momentu kada je Miljković na Instagramu objavio poruke upućene komšiji koji ga, kako tvrdi već duže vreme maltretira.

- Luna je prijatna i povučena devojka, ali se vidi da je navukla strah u kosti od ljudi nakon rijalitija. Sklanja se, ne voli da se previše ističe, ali je jasno da je brižna i posvećena majka. Dolazile su razne babe ovde, pretpostavljam fanovi rijalitija... Ma bilo je svačega - ispričala je jedna od komšinica.

1/15 Vidi galeriju Luna Đogani i Marko Miljković Foto: Petar Aleksić, Pritntscreen, ATAIMAGES

Za Marka Miljkovića kažu da iako ume da deluje nadobudno, ističu da je pažljiv i brižan čovek.

- Nije prijatno da ti neko dolazi na vrata kada nisi kod kuće. U ovom slučaju mi smo na Markovoj strani, jer je u pravu. Uplašeni su za svoju bezbednost, i to se vidi. Ali generalno su fini, dobri i vredni ljudi, korektne komšije - naglasila je druga stanarka.

"Objaviću snimak

Inače, Marko Miljković progovorio je o problemu koji ima sa komšilukom. On se besno oglasio i otkrio da je napadnut od strane komšije sa Bežanijske kose.

- Godinu dana i jače već teroriše, i šta sve radi prijavljuje non stop policiji, dolazi ovde pravi smicalice razne. Ne znam u kakvim je odnosima sa drugima, ne ulazim u to ja živim svoj život, mene ne zanima apsolutno niko drugi, mene zanima samo mene ja i moja porodica. Verujem da ima problem sa svima jer je takav kakav je- rekao je on, pa nastavio:

- U prolazu je nasrnuo na mene, ja sam to sve snimio on zna da ja imam snimak i ja ću taj snimak objaviti, sledeći ukoliko on nastavi da se ovako ponaša. Da prijavljuje svaku glupost za sve da mi šalje policiju non stop, da mi ovde policija kuca na vrata deca dok mi spavaju i slično. On od prvog dana se tako bahato ponaša kao da je zgrada njegova. On postavlja upravnike zgrada on je taj koji se pita za sve, niko se ne pita za ništa, on je tu u komisiji on određuje koja će cena biti za iznajmljivanje prostora i slične stvari, zaobilazi odluke stambene zajednice, odluke zakona, na sve moguće stvari stavlja ovde neke klime... Gde misli da može da se stavi, nebitno što se ljudi guše on je isforsirao da jedna klima bude na -2 daleko bilo, a ljudi se guše dole... - rekao je Marko Miljković, pa nastavio:

Foto: Nenad Kostić

- Ignorisao sam, ignorisao, ali očigledno da ne smeju stavlja ograde tu gde on misli da može da stavi, bez ikakve odluke bez ičega, ne pitaju se stanari maltene ni za šta on sve završava brzinski i sve je navikao da to tako da ide. ne može tako da ide, mora da postoji zakon mora da postoji odluka stambene zajednice i da se svi stanari pitaju za sve što se radi. Za jednu sijalicu koja se menja mora da se pitaju svi stanari. Ne može on da menja sijalicu ako nije pitao sve stanare. Ali uporno već četiri godine, a samo godinu dana mene maltretira...

Kurir/Blic

Luna i Marko u noćnom provodu: