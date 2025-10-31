Slušaj vest

Aca Lukas nedavno je boravio u Sarajevu, gde je dao veliki intervju, u kome je bez dlake na jeziku, opleo po estradi.

Na samom početku je govorio o sujeti na estradi, koje se gnuša.

- Estradnom miljeu je najvažnije da čuju ko je koliko karata za koncerte prodao, ko je možda kiksnuo. Više nema ni izveštaja sa velikih koncerata. Evo, ova mala Prijovićka je napravila toliko koncerata i turneju, a svi su pisali samo o tome ko je došao na crveni tepih i ko je možda bio gost. To je zbog toga jer svi ti ljude pogrešno shvataju ovaj estradni posao. Estrada živi kad odu na nečiji koncert i žive za to da prođu tim crvenim tepihom. A kad ih vidiš ovako, rekao bih: "Ko su ovi? Iz kog je kontejnera ispala ova gospoda?" I, naravno, to neko udvaranje: "Ja tebi, ti meni", a u stvari ne možemo da se vidimo očima, izvadili bi oko jedno drugom. Zalutao sam ja negde, sad sam se dozvao pameti. Živim svoj život van estradnog. Ne mogu da imam lažno druženje i da sedim za stolom gde sedi osam kolega na nekoj slavi ili nekom rođendanu i da niko ne sme prvi da ustane i ode kući jer zna da će da ga "operu" ovi za stolom koji su ostali. I onda svi sede i naravno, dođu i počnu da pevaju. Kakvo pevanje? Pa onda otimaju mikrofone, nadglašavaju se, nadmeću. Ne mogu da seljačim, jer niko ne uživa - rekao je Lukas za "Dnevni avaz".

Folker je zatim izneo strašne optužbe na račun Lepe Brene i Svetlane Cece Ražnatović, tvrdeći da su ljubomorne na uspehAleksandre Prijović i da joj ne žele dobro.

- Ova mala Prijovićka je napravila "bum". I tu nema priče, ona je "počistila" poslednjih godina sve. Međutim, dobro, svako ima svoj period. I sada, odjednom, našle su se dve velike vedete, velike zvezde. Naravno, jedna bila, jedna je i dalje tu i tamo - Ceca i Brena, koje, gledam, združeno grle tu malu i daju joj podršku. A vidi ovako, ne znaš koja bi joj pre izvadila oko od zavisti. To vam ja potpisujem. Ne zna se koja bi je pre zadavila, da li ova mlađa ili ova starija. Znam provereno, ljubavi u tom kontekstu slavljenja nečijeg uspeha na estradi - nema. One bi volele da ta mala može da slomi nogu da ne može da peva dve godine - šokirao je Aca.

Vuksanović se zatim detaljnije pozabavio Brenom i njenom prošlogodišnjom nezgodom na koncertu u Zagrebu.

- Šta se desilo oko tog "lomljenja noge"? Desilo se to da je ova starija gospođa, zakazala šest koncerata u zagrebačkoj Areni godinu dana pre nego što je ova mala imala svojih šest. I onda je na drugom koncertu "slomila nogu". Naravno, nije "slomila nogu" nego je "slomila blagajnu", jer nije mogla drugi koncert da proda, pa je "slomila nogu". Lako je drugi dan napuniti podelom karata, ali treći, četvrti, neće da dođu. To su činjenice. Ne pričam bez veze. Tako to izgleda kod nas na estradi. Sujeta je jedna opasna bolest i možda jedna od najgorih bolesti na svetu. Zato što te sujeta jede, a da nisi ni svestan, i uništava sve što si u životu postigao - naglasio je pevač.

Lukas se osvrnuo i na sukob koji poslednjih dana ima sa Milicom Pavlović.

- Ta mala pljuje sve živo. Ona kao bara-bar sa Snežanom Đurišić, Darom Bubamarom, Jelenom Karleušom... Gde si pošla? Malo je "zaparala" nebo. Ja nemam sukob s njom. Mi smo čak snimili duet, podržavao sam je. U žiriju "Zvezda Granda", kad sam ja bio, da nije bilo mene, ona ne bi ni prošla. Popović mrtav nije hteo da joj da prođe, niti bilo ko iz žirija, zato što je pevala loše i falširala. Ja sam video da ima u njoj nešto i ja sam insistirao da prođe. Rekao sam joj: "Ti najgore pevaš od svih ovih takmičara koji su ostali, ali ćeš jedina biti zvezda." I tako je i bilo. I onda smo snimili duet. U međuvremenu smo otkrili šta ta gamad iz "Granda", šta su sve radili i kako kradu pevače na Jutjubu. Ja sam sa mojim producentom, prijateljem i bratom Sašom Mirkovićem, pošto radimo zajedno, tužio "Grand" za sve moje pesme. A Milica, pošto je ona "iz Granda", došla je jednog dana da meni donese na papir da ja njoj potpišem da ta pesma može da ide u njihove ruke. Međutim, to neće moći. Ne potpisujem i ne dajem "Grandu" nikakva prava i pritom ne može više da se emituje ta pesma. Stavio sam strajk na pesmu. Zabranjujem emitovanje, zato što je ona mene zvala za duet. Jeste, ona je našla pesmu, ona je uzela, sve to stoji, ali je moj glas. Lagala je, pa je agitovala preko moje bivše žene, pa preko ovog, preko onog. Oni su nju iskoristili jer je glupa kao noga od stola. Sad to vidim - rekao je pevač za "Avaz".

Na kraju, Lukas je otkrio da uskoro planira da otkrije ko su sve od pevača sa javne scene homoseksualci, a to kriju jer imaju decu.

- Sad sam rešio da sve razotkrijem, meni su organizatori svega bitni. Kad su oni mogli na mene da udare i da mom detetu bude neprijatno u školi, sad će biti i njihovoj deci. Neko će doći da ih pita: "Izvini tata, kako si me to napravio kad imaš dečka?" Imenom i prezimenom. Biće katastrofe, nek se drže za gaće. Nema više zezanja sa tim koji mi godinama rade iza leđa, a ovamo me ljube. Napravili su mi minimalnu svađu sa ćerkom, tu će platiti istom merom - zaključio je folker.

