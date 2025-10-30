Slušaj vest

Slađa Poršelina, rešila je da potpuno raskrinka odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića, ali i odnose u porodici Ahmić, ističući da, dok su bile dobre, kako kaže, Aneli se stalno svađala sa svojom sestrom, Sitom Ahmić.

"Aneli je psihički loše"

- Ona i ja smo zaratile u prethodnoj sezoni i nismo bile dobre i u jednom periodu, krajem avgusta, početkom septembra, mi smo se pomirile. Ja nikada nisam mogla da imam zlu krv prema Aneli, jer je bila potpuno druga osoba u sedmici, druga u osmici, a sada treća ove sezone. Jako je nesnađena i psihički loše i vidim da želi da ide kući. Znala sam da ulazi, kada sam je pitala, ona mi nije rekla datum. Ne mogu da verujem da je ona išla protiv sestre, da je ostavila neku istinu ili kako Sita kaže, neistinu, ali ono što je Đedović rekao za Aneli i sada kada je ona ušla, sve se priča kao što Đedović kaže - rekla je Poršelina, a onda je nastavila:

- Ja ne mogu da verujem da ona sestri ne može da ostavi telefon ili automobil...Ona je uvek kada smo imale stan, uvek se svađala sa Sitom. Ja sam to pričala kada smo se posvađale. To su bili pozivi: "Pustite me na miru da živim, šta me zovete po sto puta", kada god su bili ti pozivi, kao da je bilo: "Što nisi kod kuće?! Što si još u Beogradu?!", pa devojka ima obaveze. Tu su uvek problemi bili oko novca, ne mogu da kažem da je Sita tražila, ali je uvek bilo: "Ostavila sam, dala sam". Ja sam uvek gotivila Situ, nisam je upoznala, ali sam je gotivila jer je bila tu uz Aneli. Meni je bio šok kada mi je Aneli rekla: "Ma vidi šta on radi sa Majom, on hoće mene da prevari sa njom, on je ovakav, onakav", kada je ona meni rekla: "On je mene tukao", ja to hoću da kažem javno!

"Rekla mi je da je njihova veza zbog fanova"

- Meni je rekla da je razbijen telefon, da je njihova veza bila zbog fanova. Ne mislim sa Aneline strane, ali ne znam zašto je sve to trpela! Sanja ne zna za informaciju da je on divan, da je verio...Da li je moguće da odeš s dečkom na more da se vi tučete i pravite haos?! Ne treba da budeš ni sa kim u vezi, Aneli je osoba koja je jedinka za sebe, Luka je iskoristio Aneli i iskorišćava je sada - rekla je Slađa.

Poršelina nije štedela reči ni na račun Vujovića, te je tako ispričala situacije koje je imala dok je bila na Zlatiboru.

- Fićfirić! Luka Vujović je osoba blam! Ja sam njega upoznala u rijalitiju, tamo je on dobar, a to što on priča avioni, kamioni, bajke. Ja znam tamo na Zlatiboru svaki korak. Pričao je o lokalu i kafiću, najveći blam sam doživela s njegove strane kada smo bili na Zlatiboru. Pričao je kako je on vlasnik, e onda je Ena pričala da to nije tako. Ja nisam verovala Eni, verovala sam Luki. On je tamo potrčko i donosi samo cigarete. On nema ništa i njegove priče da je on biznismen...On je nama rekao: "Idete na Zlatibor? Sada ću ja da javim...", mi sedimo normalno i nama stiže račun. Ako ja tebi sada kažem doći ćeš na Zlatibor, nema šanse da ti nešto platiš, ja sam te pozvala kod mene. Znači, ti ćeš da glumiš facu da si veliki preduzetnik i naplatiš na kraju! Mi smo bili u kozmetičkom salonu, kada se snimi reklama, ide gratis. Luka je rekao da zakažem bilo šta, ja sam zakazala nokte. Nisam htela nešto oko kose i tako dalje...Terza je prespavao dan, ja sam bila u autu, meni zvoni telefon i ja se javljam, kaže: "Ovde Lukina sestra iz salona, jako nam je velika gužva u salonu, javićemo vam kada bude bilo vreme za nokte", ja kažem: "Okej, važi, ćao", zovem Terzu jer je on Terzi rekao da kontaktiram sve to - rekla je Slađa.

