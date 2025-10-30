Slušaj vest

Nasilje nad ženama doživele su i brojne pripadnice estrade od kojih su neke hrabro istupile i podelile svoje priče, među kojima je i Vesna Rivas .

Pevačica je bila žrtva porodičnog nasilja koje je na nju ostavilo velike posledice, o čemu je svojevremeno javno govorila.

Vesna Rivas nasilje

Naime, nju je otac fizički maltertirao sve dok nije presekla i odlučila da stane na kraj svemu.

– I ja sam bila žrtva nasilja, bar pokušaja ali sam ja to sasekla, pa po cenu i života i svega. Imala sam tu neku ludost i hrabrost kada me je otac tukao zbog izbora partnera. Čak me je šišao na ćelavo– svojevremeno je priznala Vesna koja je jednog dana fizički nasrnula na njega.

Prisetila se da je sve prestalo kada je od besa da je sustigne udario majku, koja je pala na krevet.

– Ja sam se zaletela, otkinula mu meso, uletela u kuhinju za nož ili otkud znam u tom afektu šta bih uradila. Samo sam videla oca da je pobegao na vrata, nikad više nije digao ruku na mene– rekla je Vesna.

Ruku na pevačicu je kasnije digao i njen bračni partner, međutim pevačica je poučena jezivim iskustvom odmah odreagovala i sprečila da dođe do većeg okršaja.

