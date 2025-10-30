Slušaj vest

Nasilje nad ženama doživele su i brojne pripadnice estrade od kojih su neke hrabro istupile i podelile svoje priče, među kojima je i Vesna Rivas .

Pevačica je bila žrtva porodičnog nasilja koje je na nju ostavilo velike posledice, o čemu je svojevremeno javno govorila.

Vesna Rivas nasilje

Vesna Rivas na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

Naime, nju je otac fizički maltertirao sve dok nije presekla i odlučila da stane na kraj svemu.

– I ja sam bila žrtva nasilja, bar pokušaja ali sam ja to sasekla, pa po cenu i života i svega. Imala sam tu neku ludost i hrabrost kada me je otac tukao zbog izbora partnera. Čak me je šišao na ćelavo– svojevremeno je priznala Vesna koja je jednog dana fizički nasrnula na njega.

Vesna Rivas nekad i sad Foto: Kurir Televizija, Facebook, Dado Đilas

Prisetila se da je sve prestalo kada je od besa da je sustigne udario majku, koja je pala na krevet.

Ja sam se zaletela, otkinula mu meso, uletela u kuhinju za nož ili otkud znam u tom afektu šta bih uradila. Samo sam videla oca da je pobegao na vrata, nikad više nije digao ruku na mene– rekla je Vesna.

Ruku na pevačicu je kasnije digao i njen bračni partner, međutim pevačica je poučena jezivim iskustvom odmah odreagovala i sprečila da dođe do većeg okršaja.

Ne propustiteStars"TAJKUNI IM KUPUJU GLASOVE I ULAŽU U NJIH" Pevačica otkrila mračne tajne radnje rijaliti učesnica, spomenula je i Sofi
Elita 9
Stars"ZORICA MARKOVIĆ JE OPAJDARA I DUPLJAK!" Poznata pevačica udarila na koleginicu, a sve zbog ove žene
Zorica Marković izvređala sve oko sebe
Stars"DOBILA JE BATINE OD MLADENA VULETIĆA ZBOG LEZBO AKCIJE" Pevačica obelodanila jezive detalje iz prošlosti Dalile Dragojević, evo šta je šta je radila u Parovima
1321321321.jpg
StarsVESNA RIVAS POKUPOVALA POLA APOTEKE, OVAKVU JE NIKAD NISTE VIDELI! Pažljivo sluša savete farmaceuta, a evo gde se onda uputila: KURIR PAPARACO
Vesn Rivas.jpg

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP559 Izvor: kurir tv