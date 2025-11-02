Slušaj vest

Učesnica Aneli Ahmić često izaziva burne reakcije javnosti, a pored njenog života koji je predstavila još po ulasku u rijaliti, malo ko zna detalje o porodici Ahmić.

Naime, Anelina majka i sestra poznate su svima ko prati dešavanja u rijaliti, a ono što je manje poznato jeste da Ahmićeva ima i brata Ajlina koji se nije izjašnjavao o njenom učesću.

Ajlin je oženjen bivšom učesnicom takmičenja "Zvezde Granda", Slađanom Mandić.

Aneli nju nije pominjala u Eliti, pa su se fanovi nekoliko puta zapitali u kakvom su odnosu njih dve.

Najavili razvod, pa se pomirili

Slađana Mandić pomirila se s bivšim suprugom s kojim ima dvoje dece. Polovinom aprila ove godine saopštila je javnosti da su se razišli na civilizovan i kulturan način, međutim pre nekoliko dana Slađana je objavila fotografiju sa suprugom koja je nastala na proslavi njegovog rođendana.

Može se videti da pevačica uživa u zagrljaju svog supruga Ajlina, s kim je bila i u dobrim odnosima nakon rastanka kako je i sama istakla najviše zbog njihovih naslenika. Osim proslave rođendana i pomirenja, Slađana i njen suprug su sada zajedno otvorili restoran.

