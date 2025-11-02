Slušaj vest

Učesnica Aneli Ahmić često izaziva burne reakcije javnosti, a pored njenog života koji je predstavila još po ulasku u rijaliti, malo ko zna detalje o porodici Ahmić.

Naime, Anelina majka i sestra poznate su svima ko prati dešavanja u rijaliti, a ono što je manje poznato jeste da Ahmićeva ima i brata Ajlina koji se nije izjašnjavao o njenom učesću.

Ajlin je oženjen bivšom učesnicom takmičenja "Zvezde Granda", Slađanom Mandić.

Aneli nju nije pominjala u Eliti, pa su se fanovi nekoliko puta zapitali u kakvom su odnosu njih dve.

Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Najavili razvod, pa se pomirili

Slađana Mandić pomirila se s bivšim suprugom s kojim ima dvoje dece. Polovinom aprila ove godine saopštila je javnosti da su se razišli na civilizovan i kulturan način, međutim pre nekoliko dana Slađana je objavila fotografiju sa suprugom koja je nastala na proslavi njegovog rođendana.

Slađana Mandić sa suprugom Foto: printascrean, Edvin Kalić, Privatna Arhiva

Može se videti da pevačica uživa u zagrljaju svog supruga Ajlina, s kim je bila i u dobrim odnosima nakon rastanka kako je i sama istakla najviše zbog njihovih naslenika. Osim proslave rođendana i pomirenja, Slađana i njen suprug su sada zajedno otvorili restoran.

Ne propustiteStars"BORBA TI JE TEŠKA, PRETEŠKA, ALI TI SI JAK" Popularna pevačica se oglasila povodom zdravstvenog stanja Halida Bešlića: Uputila mu jake reči
screenshot-73.jpg
StarsPEVAČICA SE VRATILA BIVŠEM MUŽU: Pričalo se da su se razveli zbog njegovog kriminalnog dosijea, a sada ponovo uživaju u ljubavi (FOTO)
6888.jpg
StarsPOZNATA PEVAČICA NA METI JEZIVIH NAPADA ZBOG VESNE ZMIJANAC: "Dala mi je papir i molila me..."
Vesna Zmijanac
StarsIME DOBILA PO SLAĐANI MILOŠEVIĆ, A NADIMAK NASTAO ZBOG ČUVENE GLUMICE: Intervju Slađane Mandić: O Popoviću, Breni, Pejoviću, Vesni Zmijanac, počecima i razvodu
IMG_8918.JPG

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP559 Izvor: kurir tv