Pevačica i bivša rijaliti učesnica Vesna Rivas tvrdi da maneken i aktuelni rijaliti učesnik, Anđelo Ranković, preferira muškarce, ali da to krije od javnosti.Takođe, tvrdi i kako trudnoće u rijalitiju nisu slučajne, već da su to navodno radile zbog obećane nagrade.

- Ne znam kako drugačije da deklarišem Anđela Rankovića, on je klasičan tv rijaliti žigolo. Ne volim da se forsiraju te priče ''gej'' i tako to, ali Anđelo je gej, nego šta je - tvrdi Vesna i otkriva da su se pojedine učesnice rijalitija zbog novca utrkivale koja će pre da ostane trudna.

"Za prvu Bebu nagrada od 50.000 evra!"

- Neko je pustio buvu da se za prvu rijaliti bebu napravljenu i rođenu u rijalitiju daje nagrada od 50.000 evra i onda su se Miljana i Ivan, Dalila i Mladen, onda ona mala Ana Marija, utkrkivali ko će da napravi bebu. Ređali su se u kupatilu sa onim peškirićima, seks dan i noć, ko će prvi da napravi bebu - otkrila je Rivasova.

- To unošenje onog testa za trudnoću, pa nikada neću moći da zaboravim. Dalila dva meseca izlazi razočarana, ubi se od plakanja i opet ništa. I ko ostade prvi trudan, ostade Miljana - pričala je Vesna u podkastu ''Pričaonica''.

