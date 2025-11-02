Slušaj vest

Pevačica i bivša rijaliti učesnica Vesna Rivas tvrdi da maneken i aktuelni rijaliti učesnik, Anđelo Ranković, preferira muškarce, ali da to krije od javnosti.Takođe, tvrdi i kako trudnoće u rijalitiju nisu slučajne, već da su to navodno radile zbog obećane nagrade.

- Ne znam kako drugačije da deklarišem Anđela Rankovića, on je klasičan tv rijaliti žigolo. Ne volim da se forsiraju te priče ''gej'' i tako to, ali Anđelo je gej, nego šta je - tvrdi Vesna i otkriva da su se pojedine učesnice rijalitija zbog novca utrkivale koja će pre da ostane trudna.

"Za prvu Bebu nagrada od 50.000 evra!"

Vesna Rivas nekad i sad Foto: Kurir Televizija, Facebook, Dado Đilas

- Neko je pustio buvu da se za prvu rijaliti bebu napravljenu i rođenu u rijalitiju daje nagrada od 50.000 evra i onda su se Miljana i Ivan, Dalila i Mladen, onda ona mala Ana Marija, utkrkivali ko će da napravi bebu. Ređali su se u kupatilu sa onim peškirićima, seks dan i noć, ko će prvi da napravi bebu - otkrila je Rivasova.

- To unošenje onog testa za trudnoću, pa nikada neću moći da zaboravim. Dalila dva meseca izlazi razočarana, ubi se od plakanja i opet ništa. I ko ostade prvi trudan, ostade Miljana - pričala je Vesna u podkastu ''Pričaonica''.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"ANA NIKOLIĆ MORA POD HITNO LEČENJE" Pevačica je urnisala rečima: Više mi je žao Raleta nego nje
Ana Nikolić3.jpg
StarsOTIŠLA PO NOŽ I OTKINULA MU PARČE MESA! Poznata pevačica bila žrtva nasilja, njena ispovest mnoge će rastužiti: Tukao me i šišao na ćelavo
1.jpg
Stars"ZORICA MARKOVIĆ JE OPAJDARA I DUPLJAK!" Poznata pevačica udarila na koleginicu, a sve zbog ove žene
Zorica Marković izvređala sve oko sebe
Stars"TAJKUNI IM KUPUJU GLASOVE I ULAŽU U NJIH" Pevačica otkrila mračne tajne radnje rijaliti učesnica, spomenula je i Sofi
Elita 9
Stars"DOBILA JE BATINE OD MLADENA VULETIĆA ZBOG LEZBO AKCIJE" Pevačica obelodanila jezive detalje iz prošlosti Dalile Dragojević, evo šta je šta je radila u Parovima
1321321321.jpg

 Vesna Rivas za Kurir:

"OD DRAGANE ZAVISI DA LI ĆE SE BRAK SPASITI!" Vesna Rivas: Uvek sam bila skeptična prema Toniju, sada neka sluša svoje srce  Izvor: Kurir televizija