Svetlana Ceca Ražnatović je pre dva dana održala koncert u Velesu, na kom ju je publika izviždala, zbog čega je ona otišla sa bine. Naime, dok je pevala, ona se u jednom momentu ogrnula bugarskom zastavom, što je izazvalo lavinu negativnih reakcija.

Ceca ogrnula bugarsku zastavu Foto: Printscreen

Ražnatovićka nije jedina koja je imala loša iskustva sa publikom na koncertu.

Naime, Anđelu Ignjatović Breskvicu su na jednom nastupu gađali drvetom i satom direktno u glavu, ali je ona na svu sreću prošla bez ikakvih posledica. Ona nije želela da prekine program, već je nastavila da peva kao da se ništa nije desilo.

Breskvica Foto: Printscrean

Istu sudbinu je imala i Ema Radujko. Dok je Radujkova pevala, nju su na bini gađali sa nekoliko limenki i flaša. Nju je ovaj gest pojedinaca iz publike iznervirao, pa im se čak i obratila.

- Momci, umesto što me gađate ovim flašama bolje da bacate ruže - rekla je Ema tada vidno iznervirana.

Ema Radujko i Stefan Janković Janko Foto: ATAIMAGES, Printscreen

I Mihajla Veruovića Vojaža su isto gađali na svirki. Naime, on je zadobio flašu u glavu i zviždali su mu, ali nije previše mario za to, pa se samo kiselo nasmejao i klimnuo glavom. Iako je on ćutao, iz njegovog tima nisu mogli da ostanu mirni.

- Nemojte da ga gađate, bre - čulo je na nastupu u jednom momentu.

Vojaž Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Teodora Džehverović je imala isti tretman kao njene kolege. Dok je izvodila svoju pesmu na bini i igrala, ka njoj je poletela staklena čaša puna piva, ali na svu sreću Teodoru nije udarila. Džehva je odmah prekinula da peva i obratila se publici, vidno uznemirena.

- Ko je ovo uradio? Ko? Na šta vam liči ovo? Koja je fora, ne razumem? Bacanje flaša i čaša, nismo zato ovde - povikala je Teodora preko mikrofona.

