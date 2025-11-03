GAĐALI IH, IZVIŽDALI, OTERALI SA BINE: Ovi pevači su prošli kao bosi po trnju na nastupima, a ona vandale postidela rečima
Svetlana Ceca Ražnatović je pre dva dana održala koncert u Velesu, na kom ju je publika izviždala, zbog čega je ona otišla sa bine. Naime, dok je pevala, ona se u jednom momentu ogrnula bugarskom zastavom, što je izazvalo lavinu negativnih reakcija.
Ražnatovićka nije jedina koja je imala loša iskustva sa publikom na koncertu.
Naime, Anđelu Ignjatović Breskvicu su na jednom nastupu gađali drvetom i satom direktno u glavu, ali je ona na svu sreću prošla bez ikakvih posledica. Ona nije želela da prekine program, već je nastavila da peva kao da se ništa nije desilo.
Istu sudbinu je imala i Ema Radujko. Dok je Radujkova pevala, nju su na bini gađali sa nekoliko limenki i flaša. Nju je ovaj gest pojedinaca iz publike iznervirao, pa im se čak i obratila.
- Momci, umesto što me gađate ovim flašama bolje da bacate ruže - rekla je Ema tada vidno iznervirana.
I Mihajla Veruovića Vojaža su isto gađali na svirki. Naime, on je zadobio flašu u glavu i zviždali su mu, ali nije previše mario za to, pa se samo kiselo nasmejao i klimnuo glavom. Iako je on ćutao, iz njegovog tima nisu mogli da ostanu mirni.
- Nemojte da ga gađate, bre - čulo je na nastupu u jednom momentu.
Teodora Džehverović je imala isti tretman kao njene kolege. Dok je izvodila svoju pesmu na bini i igrala, ka njoj je poletela staklena čaša puna piva, ali na svu sreću Teodoru nije udarila. Džehva je odmah prekinula da peva i obratila se publici, vidno uznemirena.
- Ko je ovo uradio? Ko? Na šta vam liči ovo? Koja je fora, ne razumem? Bacanje flaša i čaša, nismo zato ovde - povikala je Teodora preko mikrofona.
kurir.rs/informer