Svetlana Ceca Ražnatović pre nekoliko dana održala je koncert u Severnoj Makedoniji, koji je bio obeležen neplaniranim incidentom, kada se pevačica u Velesu ogrnula bugarskom zastavom.

Ova priča je i dalje glavna tema u makedonskim i bugarskim medijima, gde Cecu još uvek oslovljavaju devojačkim prezimenom Veličković. I dok Makedonci u tekstovima imaju isključivo negativni narativ, Bugari pokušavaju da opravdaju njen postupak tvrdeći da nije imala zlu nameru.

Jedan od komentara koji je izazvao najviše pažnje bio je onaj Viktora Stojanova, predsednika bugarske fondacije "Makedonija". On je u svom saopštenju na Fejsbuku stao u odbranu naše pevačice.

Istina nije sporna

- Proteklih dana mediji i društvene mreže ponovo su ispunjeni veštačkim izazvanim "ogorčenjem" - ovoga puta jer je pevačica Ceca Ražnatović razvila bugarsku zastavu tokom svog koncerta u Velesu. Da se podsetimo činjenica. Svetlana Ražnatović, rođena Veličković, iz sela Žitorađa, sela koje je do oslobođenja 1877. godine bilo deo bugarske egzarhije u okviru Niške eparhije i egzarhata. To znači da je njen rodni kraj, kao i sam Veles, bio deo duhovnog i kulturnog prostora bugarske nacije. U tom kontekstu nema ništa skandalozno da osoba s takvim korenima podiže bugarsku zastavu. Naprotiv, to je čin priznavanja vlastite istorije. Fondacija "Makedonija" je uvek branila pravo ljudi da budu ponosni na svoje istinske korene i istorijsku istinu. Bugarska zastava je simbol kulture, duhovnosti i slobode. Ona se ne deli, već ujedinjuje. Nemojmo pretvoriti ponos u mržnju. Istina ne može biti skandal. I llindenski ustanak 1903. podignut je s bugarskom nacionalnom zastavom - stoji u saopštenju.

Ceca se juče pojavila na snimanju "Zvezda Granda" i nije krila da je neraspoložena za izjave. Pevačica je bila besna, kako kaže, jer nije ispoštovana od strane javnosti i medija nakon njenog skandala u Severnoj Makedoniji.

- Jeste li vi novinari? Što niste istražili? Šta ste istražili?! Pevala sam dva i po sata. Čast izuzecima. Jeste, desila se ta situacija, ima i gorih afera, za koje niste smarali moje kolege. Ja trajem 40 godina, ljudi vređaju ljude, vređaju svoje kolege, vi se fanovski ponašate - povikala je Ceca, pa dodala:

- Imali ste priliku da mojim kolegama... Nema ničega skrivenog, neću da dužim temu! Niste me ispoštovali, koliko puta sam ja vas ispoštovala, znam ko je šta radio. Znate ko sam i šta sam! Ništa nisam radila! Čast izuzecima koji jesu, kao i mojim kolegama. Ja sam dala izjavu. U toj izjavi nema ničeg skrivenog i uopšte neću da dužim temu jer me niste ispoštovali, koliko sam puta ja vas ispoštovala. Znam ko je sve šta radio i kako se poneo. Prvo vi kao moji mediji, iz moje zemlje, znate ko sam i kakva sam. Ništa niste uradili. Ali opet kažem, čast izuzecima koji jesu i hvala im puno, kao i svim mojim kolegama - rekla nam je Ražnatovićeva.

Podsetimo, Ceca je tokom nastupa greškom ogrnula bugarsku zastavu, što je izazvalo burnu reakciju publike. Iako je očigledno bila nepromišljena, a ne zlonamerna, ova situacija je izazvala nezadovoljstvo među prisutnim Makedoncima, koji su počeli da joj zvižde i negoduju.

Iako se na snimku vidi da Ceca nije imala nikakvu lošu nameru, gnev publike nije mogao da se izbegne. Nakon što su usledili zvižduci, Ceca je bila zbunjena, ali je, uprkos svemu, ipak odlučila da nastavi koncert.

Nakon što se video pojavio u javnosti, pevačica se oglasila i iznela svoju stranu priče.

- Nije strano da uvek rado prihvatim svaku zastavu iz moje publike, jer je to moja publika, moj narod, moji ljudi. Nas povezuje ljubav prema pesmi, bez obzira na to odakle ko dolazi. Žao mi je ako je taj čin nekoga povredio. To mi zaista nije bila namera, a posebno ne da povredim ili uvredim domaćine. Verujem da to znate. Hvala vam na divnoj večeri, na prelepoj energiji, ljubavi i uspomenama koje smo zajedno stvorili - izjavila je Ceca, koja je u Velesu, kako kaže, održala ceo koncert.

Pobesnela zbog reakcije

Povodom reakcija na društvenim mrežama Ceca je poručila:

- Reakcije su se dogodile u sali, između moje publike i mene. Mi znamo kako smo se proveli, šta je bilo lepo, a šta manje lepo u koncertu koji je trajao dva sata. To je ono što je najvažnije. Nećemo se baviti reakcijama na društvenim mrežama, jer svi mi koji smo te večeri bili zajedno u Velesu znamo šta se zaista dogodilo. Ništa i niko ne može da stane između moje publike i mene - rekla je pevačica, koja je dodala i da je tokom noći ogrnula i makedonsku zastavu.

