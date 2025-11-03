Anita ulazi u Elitu, a mi vas prisećamo kako su raskinuli Anđelo i ona

Slušaj vest

Anita Stanojlović večeras ulazi u Elitu 9 gde se nalazi i njena najveća ljubav Anđelo Ranković.

Oni su početkom ove godine raskinuli, a taj momenat neretko je nazivan skandalom godine.

Kurir je tada došao u posed snimka tog raskida, a sve je izgledalo ovako:

1/7 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printskrin/Instagram, Pritnscreen/Instagram

Jeziva svađa

- Živim u svom gradu! Aj beži, idi kući! - vikao je Anđelo.

- Neću! - odgovorila je Anita.

- Prestani! Skloni se! - rekao joj je Ranković.

- Neću da idem! - Povikala je Anita.

Na audio snimku čuju se i osobe koje su u tom trenutku bile pored njih, kako ih smiruju i po svemu sudeći, razdvajaju!

- Pa ona mene gura! Skloni se!

- Neću da idem! Hoćeš da ja uzmem tvoj (telefon) da lomim sada!

- Ti ćeš za Novu godinu da dolaziš ovde! Beži!

1/4 Vidi galeriju Anđelo Ranković Foto: Boba Nikolić

Na snimnku se dalje čuje niz uvreda i psovki koje je Anđelo uputio Aniti, kao i zvuk uradaca u tupe predmete i razbijanje istih.

Zbog eksplicitnog sadržaja ne možemo objaviti pomenuti snimak.

Kako je došlo do sukoba

Podsetimo, pobednica ''Elite 7'', Anita Stanojlović našla se u centru skandala, kada je u novogodišnjoj noći došlo do njenog žestokog sukoba s njenim bivšim dečkom, Anđelom Rankovićemu jednom prestoničkom lokalu. Bivša rijaliti učesnica se oglasila za Kurir i otkrila sve detalje.

- Provela sam pola dana u policiji, jer se Anđelo uplašio mojih sinoćnih storija, na kojima sam napisala da sam uspela da povratim informacije iz telefona koji mi je ne razbio, nego u bukvalnom smislu smrvio, gde su ljudi u servisu mislili da je telefon pregažen kolima, u takvom stanju je bio. Iz straha šta mogu da objavim iz svog telefona, jutros me prijavio policiji za događaj od 31.12 i za navodno uznemiravanje i proganjanje njega, samo što sam došla u lokal u kome je bio i sedela za svojim stolom. Lomljenje telefona nije spomenuo u svojim optuzbama, ali zato je tu policija i advokati koji će ceo ovaj slučaj preuzeti od sada. Poneo se kukavički, bezobrazno, vulgarno, agresivno i dokazao je da je sve samo ne neki beogradski šmeker i gospodin kako je sam sebe nazivao. Toliko za sada - poručila je Stanojlovićeva.

Pogledajte dodatni snimak: