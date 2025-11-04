Slušaj vest

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić i dalje vode turbulentnu priču otkako je Aneli ušla u rijaliti „Elita 9“.

Iako Asmin gotovo svakodnevno iznosi nove optužbe prema porodici Ahmić, ovog puta je otišao korak dalje i optužio Aneli i Situ za ubistvo.

- Tebi ne ide u prilog da budeš dobra sa mnom! Jesam li te terao stalno da ideš kod oca?! Boleo te ku*ac! Čovek upao u komu, ukrala mu Sita pre 2000 evra. Umro čovek, nisi ni suzu pustila. Dajte mi sutra poligraf! Imam 150 pitanja sad za tebe. Niste ga poštovale, umro je kao pacov u alkoholu. Ubile ste ga ti i Sita - izvređao je Asmin, tražeći od Aneli i da DNK testom potvrdi da li je zaista otac njene ćerke Nore.

Ahmićeva je bila šokirana i reagovala je podjednako oštro:

- Moj kvadrat kuće je skuplji od tvoje zgrade! Pričaj kako si ubio rođaka“ – vikala je Aneli.

Međutim, Durdžića to nije zaustavilo i nastavio je sa optužbama prema bivšoj partnerki i njenoj sestri Siti Ahmić:

- Jesam, evo, i nisam odgovarao. U Sarajevu si bila hapšena zbog droge u va*ini. Nisam ti ja Marinko da možeš da me reketiraš. Dao sam pare da ne bi čovek ponovo upao u komu jer ste mu ukrale! Je l’ laž i ovo? Svi vi Ahmići ste monstrumi i sve ste prodali i uvalili u zatvor. Hoćeš dokaze kako je i Janjuš reketiran?“ – skočio je Asmin.

Hteo da prebije Uroša Stanića

Podsetimo, u Beloj kući ponovo je izbio haos čiji je glavni akter bio Asmin Durdžić. U pušionici izgubio živce kada je Uroš Stanić ušao i počeo da se raspravlja sa Anđelom Rankovićem, pa su povici odzvanjali na sve strane.

Asmin je nekoliko puta upozorio da prestanu, govorio da mu probijaju uši, ali Uroš nije mario za njegove opaske i nastavio je da se nadglašava. To je bilo dovoljno da Asmin plane, zaleteo se ka Urošu sa stisnutom pesnicom, a sve je izgledalo kao da će doći do direktnog fizičkog sukoba.

Ukućani su u poslednjem trenutku skočili, uhvatili ga i pokušali da ga savladaju, dok je obezbeđenje uletelo nekoliko sekundi kasnije i sprečilo veći incident.

Ono što gledaoce dodatno iritira jeste činjenica da ovo nije prvi put da Asmin nasrće baš na Uroša. Podsećanja radi, u jednom od ranijih okršaja fizički ga je udario, a produkcija je tada reagovala i kaznila ga novčano. Njih dvojica su se raspravljla dok su članovi obezbeđenja bili oko njih, ali kad je Uroš prišao, Asmin je iskoristio priliku i udario Uroša.

U tom trenutku, prenos je prekinut, odnosno ekran je zamagljen, a Uroš je počeo da preti kako će Asmin biti adekvatno kažnjen zbog svojih postupaka.