Anita Stanojlović od juče je nova- stara učesnica rijaliti programa "Elita", a njen ulazak izazvao je zemljotres u Beloj kući. Čim je kročila Anita je izrešetala svoje cimere, a najviše se obrusila na Aneli Ahmić. Nju nije štedela nimalo pa je otkrila njenim bivšim partnerima šta je sve Aneli radila u spoljnom svetu.

- Pukla joj guma i zvala je njega da ga šlepa. Osman je bio sa Sitom u Sarajevu, a onda je bila sa Stefanom kući. Pisao mi je da je zaljubljen da se vidimo, a ja da pali - rekla je Anita.

Luka Vujović je na Anitine reči skočio kao oparen i insistirao da mu kaže da li je Osman bio tu.

- Nikad! Stefan je došao i pogledali su auto on i njegov prijatelj, a ja sam otišla kući. Dao mi je žuti auto i ja sam ga vozila - branila se Aneli Ahmić.

U sve se umešao i Asmin Durdžić.

- Rekla si da je Stefan bio na Ibici tad. Sramotiš Noru po Beogradu! Vidiš li koliki si lažov!? - rekao je on.

 Milan Milošević je pitao Anitu da li joj je Stefan priznao da je imao odnos sa Aneli Ahmić.

- Ne, rekla mi je druga osoba kojoj je on rekao - rekla je Anita, koja je pred ulazak na imanje u Šimanovcima potkačila Anđela Rankovića.

