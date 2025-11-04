Slušaj vest

Radiša Trajković Đani odlučio je da osveži svoj izgled, pa je nedavno posetio salon lepote. Đani, koji je poznat po svom vedrom duhu i energičnim nastupima, pridružio se tako svojim kolegama Milošu Bojaniću i Draganu Kojiću Kebi, koji već godinama otvoreno govore o estetskim tretmanima i negovanju.

Sve za lepotu

Kako saznajemo, Đani je u salonu proveo više sati, a prema video snimku koji je sam objavio na društvenim mrežama, radio je tretmane lica te se blago osvežio na odmoru u Dubaiju gde uživa sa suprugom Slađanom Trajković.

Pevač se, kako kažu prisutni, dobro zabavljao i duhovito komentarisao da „nije ništa strašno ako i muškarci malo paze na sebe“.

Jasan i glasan

„Kad mogu Miloš i Keba da se ulepšavaju, mogu i ja. Nema tu srama svi mi volimo da izgledamo lepo na sceni“, našalio se jednom prilikom Đani.

Sada je i pokazao da i on i te kako ume da uživa u salonu lepote i na egzotičnoj destinaciji.

Njegovi obožavaoci na društvenim mrežama pozdravili su promenu, komentarišući da pevač „izgleda sve mlađe“ i da mu „pozitivna energija nikada ne bledi“.

Kako se čini, među folk zvezdama se sve više širi trend estetskog i kozmetičkog održavanja, a Đani je još jednom pokazao da zna kako da ostane u koraku s vremenom i da se pri tome dobro zabavi.