Aneli Ahmić nakon svađe sa Lukom Vujovićem tokom "Igre istine" zbog njenog odnosa sa Stefanom Karićem, te je rešila da napusti njihov krevet i prebaci se u pab.

Luka je odmah krenuo za njom i započeo raspravu, a Aneli je u jednom trenutku doživela nervno rastrojstvo.

- Koji je razlog da izađeš iz kreveta? Osetio sam da si neverna bila, zbog toga. Ajde, reci mi, samo mi reci - rekao je Luka.

- Lakše je da tako misliš - rekla je Aneli,

- Ne mislim na Stefana. Ti meni prebacuješ Maju - kazao je Luka.

- Ja sam tebe sa Majom gledala, ti mene sa Stefanom nisi - nastavila je Ahmićeva.

- Što ne pričaš sa mnom? Ajde, šta je razlog? Pre neki dan smo planirali porodicu i decu, život zauvek, a šta je sad? - upitao je zadrugarka.

- Ja tebi bila neverna? Kako možeš da kažeš to? - upitala je Aneli.

- Reci mi što si iz kreveta izašla? Nemoj da me praviš više budalom, Aneli - besneo je Vujović.

"Uništio si me"

Ona je zatim navela kroz suze da ju je Luka uništio.

- Cela kuća te je ubedila da si zbog mene nesrećan. Ja sam ta koja te gledam kakav si. Neću da bude da si zbog mene nesrećan. Jutros sam ti rekla da me pustiš. Nemoj da me diraš, imam razlog što sam došla da spavam u Pab. Ne mogu pored tebe da spavam, želim da spavam. Uništio si me, shvati me - jecala je zadrugarka, a na pitanje čime, odgovorila mu je:

- Pao si na tuđu manipulaciju.

