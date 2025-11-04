Slušaj vest

Asmin Durdžić je uveren da će se po izlasku iz "Zadruge 9 Elite" oženiti svojom bivšom devojkom Stanijom Dobrojević, kojua mu je već odavno dala korpu.

- Dečko da te pitam šta je sa Stanijom - pitala je Kačavenda.

- Mi ćemo da se venčamo kad izađem odavde. Nemoj da je spominješ, ubacuješ me u mašinu - rekao je Asmin.

- Ona može biti ponosna na mene, znaš šta bi drugi muškarac uradio ovde - naveo je on.

Zatim je ponovo počeo da ispituje Anitu.

- Zar ona nije u Majamiju? Je l' otvorila onaj brend - nastavio je da ispituje Asmin Anitu.

- Stanija srećo moja, pošalji meni neki pink kompletić, samo nemoj biti ljuta, biću tvoj pink tedi - naveo je Durdžić.

- Bogami mislim da si dobio nogu u d*** - konstatovala je Kačavenda.

"Naša veza je od starta bila osuđena na propast"

Podsetimo, Stanija Dobrojević se rasplakala zbog bivšeg dečka Asmina Durdžića i priznala da je razočarana njegovim ponašanjem u Zadruzi 9 Eliti, ali i otkrila da uskoro odlazi u Majami.

- Bila sam spremna na najgoru opciju, spremna na sve. Toliko mi se daleko čini, a ima dva meseca i svašta se dešavalo. Možda je ta naša veza od starta bila osuđena na propast jer smo imali mesec dana lepog, a sa njemin ulaskom je krenuo pakao. Bilo je teško preživeti, ali je sve obećavalo. Izgleda da je to meni trebalo da bude nova velika lakcija i ja se nosim sa tim, ja to prihvatam. To su udarci, bude mi teško na momente. Njoj sam se obratila i rekla da je došao ko slobodan momak i nisam ni slutila da je neko postojao, ona nije shvatila i ja nemam šta da budem na ženskoj strani. Meni ne treba pranje, ja ponosno nosim svoje etikete. Bila je isto kao i ja žrtva njegovoh laži, ne može da shvati da je neko izigran -rekla je Stanija Dobrojević u Premijeri vikend specijalu.

- Mislim da je krenuo svako svojim putem. On se igra i ne zna kad je iskren, a kad nije ispalo je da je stavio tačku, a onda kaže da je mene tako zaštitio. Na znam kako to da objasnim, on je sa mnom bio druga osoba. On je sa mnom trenirao i nije držao cigaretu, ne znam koji je pravi, onaj koji je bio sa mnom u četiri zida ili onaj tamo. Pored mene je bio drugi tip. Nemam ja godina za bacanje, meni je vreme za porodicu, ali sve su to lekcije u životu -rekla je Stanija i dodala:

- Njegovu porodicu poštujem i imali smo lep odnos. Ne znam ko je Asmin, ja ne mogu javno da pričam ko je on. Kako ja neko da objasnim? On je to birao, ali kad je želeo da uđe, ja nisam želela to da sprelavam, želela sam da bude srećan, Pokušaće sve da je vrati i da je rastavi od partnera, ne znam da li iz sujete ili jer ima emocije. Ja ne znam kako može da istrpi da gleda bivšu sa kojom ima dete sda drugim, mislim da mu teško ada, a da neće da prizna.

- Verovatno ćemo se sresti, ali kao prijatelj. On meni nedostaje kao prijatelj, u poslovnim padovima mi nedostaje kao prijatelj jer mi je prvo bio to, pa partner. Puštam ovoh devet meseci i sve će se pokazati, ja sam spremna na sve, svaki scenario. Ulicom kad prolazim, svi kažu da mi se dive, tako mi je servirano i pratim i gledam. Odlučila sam da budem sabrana i da sve posmatram, nije lako.

- Zaplakala sam juče kad je rekao: "Šta je pretrpela zbog mene kakav medijski linč"? Želim mu sve najlepše, šta sam sve pretrpela da bi ušli tamo da izigravaju cirkus, suze me neće ništa naučiti, to mi je izduvni ventil. Sa mamom ne pričam na tu temu,a li kad je tu, samo pozitivno -rekla je Stanija o najtežim momantima otkad je Asmin pred kamerama, pa zaplakala i dodala da od Amina i Aneli očekuje pravo suočavanje.

