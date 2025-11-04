"SINU SU DALI CELO NASLEDSTVO, NEK IM ON NOSI PREZIME, JA NEĆU" Nataša Aksentijević šokirala izjavom o roditeljima: Odnos nam je lažni osmeh i treskanje vratima
Voditeljka i glumica Nataša Aksentijević se neretko šali na svoj račun, ali je tokom jedne emisije njen komentar o roditeljima sve šokirao.
Naime, Nataša je jednom prilikom progovorila o porodičnim odnosima i otkrila da nisu toliko dobri. Nju je koleginica oslovila njenim devojačkim prezimenom Miljuš, usred čega ju je prekinula i istakla da više voli prezime svog supruga.
- Nisam emotivno vezana za to prezime. Meni je okej da budem Aksentijević i već 10 godina sam Aksentijević, otkako sam se udala za svog muža. Da su mi ti roditelji nešto dali u nasledstvo, pa da kaže čovek, ajde da se njihovo prezime zadrži. Oni imaju tog sina što su njemu sve dali, pa nek’ im on nosi prezime, ja neću - bila je oštra tada Nataša u emisiji "Grand magazin".
Naišla na nerazumevanje
- Ništa na tu temu mi nije jasno. Pokušavam da opravdam svoje roditelje svim i svačim, pa i našom sredinom, mentalitetom, običajima. I samo dolazim do nerazumevanja svega što mi se dogodilo - rekla je voditeljka.
Na pitanje kakvi su sada odnosi između nje, njenih roditelja i brata, Nataša je odgovorila:
- Kao i većina porodičnih odnosa kod Srba, burni, s lažnim osmesima i uz treskanje vratima - rekla je Nataša za Stori.
Kurir.rs