Voditeljka i glumica Nataša Aksentijević se neretko šali na svoj račun, ali je tokom jedne emisije njen komentar o roditeljima sve šokirao.

Naime, Nataša je jednom prilikom progovorila o porodičnim odnosima i otkrila da nisu toliko dobri. Nju je koleginica oslovila njenim devojačkim prezimenom Miljuš, usred čega ju je prekinula i istakla da više voli prezime svog supruga.

- Nisam emotivno vezana za to prezime. Meni je okej da budem Aksentijević i već 10 godina sam Aksentijević, otkako sam se udala za svog muža. Da su mi ti roditelji nešto dali u nasledstvo, pa da kaže čovek, ajde da se njihovo prezime zadrži. Oni imaju tog sina što su njemu sve dali, pa nek’ im on nosi prezime, ja neću - bila je oštra tada Nataša u emisiji "Grand magazin".

Naišla na nerazumevanje

- Ništa na tu temu mi nije jasno. Pokušavam da opravdam svoje roditelje svim i svačim, pa i našom sredinom, mentalitetom, običajima. I samo dolazim do nerazumevanja svega što mi se dogodilo - rekla je voditeljka.

Na pitanje kakvi su sada odnosi između nje, njenih roditelja i brata, Nataša je odgovorila:

- Kao i većina porodičnih odnosa kod Srba, burni, s lažnim osmesima i uz treskanje vratima - rekla je Nataša za Stori.