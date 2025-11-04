Slušaj vest

Sara Stojanović i Aneli Ahmić razgovarale su u pabu danas dok je trajala kupovina u prodavnici. Sara je priznala da ozbiljno radi na bebi sa Saletom Luksom.

- Rekao mi je da pravite bebu - upitala je Aneli.

1/5 Vidi galeriju Sara Stojanović Foto: Printscreen, Printscreen, Boba Nikolić

- Da, on je ozbiljan. Mislila sam prvo da se šali, ali što da ne, mislim mi se lepo slažemo. Nikad nisam slušala nikog ni svoju majku, uvek sam udarala glavom kroz zid - rekla je Sara Stojanović.

- Radi šta ti se radi, po svom osećaju - navela je Aneli.

- Ni ti ne treba da se potresaš, jeste ono svi na tebe, šta si sve preživela ovde, treba orden da ti daju. I Luka je uz tebe, dobar je on, ni on ne može da istrpi neke stvari, voli on tebe, on je tebe zavoleo, kako ste bili slatki - rekla je Sara.

- Pravio je on greške napolju i ja sam, ne može se to tek tako ispraviti. Kad ljudi počnu da blate jedni druge - navela je Ahmićeva.

"Da li si prerano spavala sa njim?"

1/8 Vidi galeriju Sara Stojanović i Sale Luks se pomirili Foto: Printscreen YouTube

- Da nisi prerano spavala sa Luksom, ne bi valjda stvarno želela da mu rodiš dete? - glasilo je pitanje.

- Nismo prerano. Među nama ima previše strasti. Meni nije rano. Uradila sam to jer nam je bilo lepo - kazala je Sara.

Marinković je otkačio

Sara je nedavno pola emisije preplakala i molila Ivana za još jednu šansu, ali Marinković nije odustajao.

- Mnogo sam iskrena, znaš koliko sam se ja njemu obradovala. Kakav Anđelo te spopao? Da li znaš koliko sam mislila o njemu i Jakšićku sam smarala i pustila sam njegovu emisiju da gledam. Ja sam mnogo iskrena - jecala je Sara.

- Baš si bila iskrena - dodao je Ivan.

1/9 Vidi galeriju Ivan Marinković finale elite 8 Foto: Petar Aleksić

- Ja sam shvatila da ne mogu, ne glumim i stvarno nisam takva - nastavila je ona.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: