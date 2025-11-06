Slušaj vest

Sveta Gora jedan je od najvažnijih centara pravoslavnog monaškog života. Na ovom mestu nalazi se 20 manastira, a među njima posebno mesto zauzima manastir Hilandar, koji je podigao Sveti Sava 1191. godine, kada je tu i postao monah.

Ova svetinja, smeštena na poluostrvu Atos (treći krak Halkidikija), vekovima privlači vernike iz celog sveta, a sve češće i poznate ličnosti iz Srbije – glumce, pevače, voditelje i bivše rijaliti učesnike.

Marko Miljković: "Želeli smo da prespavamo u Hilandaru, ali sve je bilo popunjeno"

Bivši rijaliti-takmičar Marko Miljković svojevremeno je boravio na Svetoj Gori, što mu je, kako priznaje, bila dugogodišnja želja.

– Želeli smo jednu noć da prespavamo u Hilandaru, kako bi ova avantura bila upotpunjena. Međutim, kada smo još iz Beograda pokušali da rezervišemo prenoćište, ništa nije bilo slobodno do kraja godine! Zbog toga smo odlučili da spavamo u drugom manastiru, lociranom na svega nekoliko stotina metara od čuvenog Hilandara – rekao je Marko za portal Srbija Danas tada.

- Neka posebna energija je ovde prisutna, zaista se divno osećam - istakao je on tom prilikom, pa pokazao i da su isprobali domaće pivo koje se pravi na ovom svetom mestu.

1/6 Vidi galeriju Marko Miljković i Luna Đogani Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Screenshot, NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Miljković je prilikom posete velike svetinje zatekao dva pevača na istom mestu - Nenada Kneževića Kneza i Sergeja Ćetkovića.

Ivan Bosiljčić: "Treba se vraćati – duhovno obnavljanje je nužno"

Glumac Ivan Bosiljčić boravio je u Hilandaru gde je, kroz rad u drvorezačkoj radionici i pčelinjaku, pronašao mir i duhovno isceljenje.

– Svako ko ostane duže od par dana u Hilandaru, po povratku kući ima neku vrstu "sudara" sa svakodnevnim životom. Jasno vidi šta su viškovi i kako se treba nositi sa svakodnevnicom, ali ta sposobnost vremenom bledi. Zato se treba vraćati – u Hilandar, u konak bilo kog manastira, u razgovore sa monasima. Crkva je veliki čuvar naše istorije, a Svete tajne moramo preneti svojoj deci – istakao je Bosiljčić.

1/6 Vidi galeriju Ivan Bosiljčić i Jelena Tomašević Foto: ATA Images

Milan Stanković: "Latimo se spasonosne molitve"

Pevač Milan Stanković proslavio je pre nekoliko godina Vaskrs na Svetoj Gori, gde je u manastiru proveo nekoliko dana u molitvi i tišini.

– Hajde da se latimo spasonosne Isusove umnosrdačne molitve, koja je ključ za osvajanje unutrašnjih prostora, upoznavanje Boga, sebe i stvarnosti. Tada nam banalnosti i tračarenje više neće biti važne. Molim vas da se najpre pokajemo i izmirimo s Bogom, da iskoračimo iz prolaznog u večnost. To su moje želje ljudima – poručio je Milan tada.

Foto: Printscreen

Nikola Rokvić: "Naši ljudi se mole za ceo srpski narod"

Jedan od najposvećenijih vernika među muzičarima, Nikola Rokvić, svojevremeno se oglasio iz Hilandara, gde je proveo nekoliko dana u molitvi.

1/5 Vidi galeriju Nikola Rokvić Foto: Printscreen/Instagram

– Upravo sam se vratio sa rajskog mesta gde se naši ljudi mole za ceo srpski narod! Mesta gde vlada ljubav, sloga i harmonija. Nije vreme da se delimo, već da zajedničkim snagama, mislima i molitvom budemo uz naš napaćeni narod na Kosovu i Metohiji! Kosovo je srce Srbije! – napisao je Rokvić.

Sergej Ćetković: "Učimo decu tradiciji i pravoslavlju"

1/9 Vidi galeriju Sergej često govori o svojim ćerkama, a jednom prilikom je za domaće medije otkrio kako su se on i supruga ubrzo nakon njihovog usvajanja odlučili da im saopšte istinu. Foto: Naxi media, Alex Dmitrović, Printscreen, Kurir.rs

I pevač Sergej Ćetković posetio je Hilandar, gde je zabeležio prelepe prizore i podelio ih sa pratiocima na Instagramu.

– Učimo naše ćerke tradiciji, pravoslavlju i veri – rekao je Sergej, koji je poznat kao veliki vernik i redovan posetilac liturgija.

Sloba Radanović: Neprijatnost sa lažnim monahom

Pevač Slobodan Radanović sa kumom Goranom Lečićem Lekom i prijateljem Peđom Stojkovićem doživeo je neprijatnost tokom posete Svetoj Gori – prevario ih je lažni rumunski monah.

– Nismo posumnjali na početku da neko može da se preruši i glumi monaha. Pred kraj razgovora postalo nam je sumnjivo, a kada smo proverili, saznali smo da smo nasamareni – ispričao je Lečić, dodajući da će, bez obzira na to, ponovo ići na Svetu Goru.

– Sloba je bio prvi put. Poseban je osećaj i posebna energija. Sigurno će nam ovo biti redovna ruta svake godine, ako Bog da! – zaključio je kum.

1/10 Vidi galeriju Sloba Radanović pravi vernik Foto: Prinskrin, Printscreen, Kurir