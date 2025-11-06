Slušaj vest

Ervin Mujaković pojavio se u rijalitiju "Veliki brat", a njegovo učešće obeležila je ljubavna priča sa Stefani Banić iz Splita. Tada se mesecima prepričavalo kako su njih dvoje završili u krevetu samo 48 sati po ulasku u kuću Velikog brata.

Romansa se nastavila, a mladi par tada nije mogao da obuzda svije strasti, ne mareći ko je u tom trenutku pored njih.

Rada i Rade Vasić čudom su se čudili tada zbog postupaka Ervina i Stefani, a bili su i oštri u svojim kritikama.

- Jeste li završili više? Pa stvarno nije vas sramota! Je l' hoćete mi da nešto radimo, a vi da gledate?", vikala je Rada tada.

- Ako ćete da se intimizirate, idite van ove sebe. Drugi gledaju šta radite! Idite tražite sobu. Ne možemo da spavamo, sram vas bilo. Ja ne znam, Stefani, kako te nije sramota", priključio se Rade.

Stvarno, ne možemo da spavamo - nadovezala se jedna od učesnica.

Ipak, veza nije potrajala, jer se Ervin onda zaljubio u Barbaru Segetin, koja se predstavila kao drugarica Soraje Vučelić. On se povukao iz javnosti, posvetio fizičkom izgledu i putovanjima, a skoro svakodnevno pokazuje svoje telo koje je doveo do savršenstva.

Inače, Ervin je šokirao javnost i kada je izjavio da je bio intiman sa 550 žena u životu.

Prošao je kroz pakao

Podsetimo, učesnik rijalitija Ervin Mujaković suočio se sa teškim životnim izazovom nakon povrede kičme koja ga je ostavila nepokretnim. Uz podršku svoje devojke iz Slovenije, uspeo je da prebrodi najteže trenutke i ponovo stane na noge. Danas se polako vraća treninzima, ali priznaje da je daleko od forme po kojoj je bio poznat.

Ervin je početkom 2022. godine povredio kičmu tokom treninga u teretani, radeći sa velikim težinama.

- Povredio sam se početkom 2022. godine u teretani prilikom izvođenja vežbe, radio sam ogromnim težinama i sigurno je to doprinelo povredi.

- Posle treninga, kada sam se ohladio, nisam se mogao pomeriti. Otišao sam u bolnicu i tamo ostao. Onda sam svakodnevno bio na jakim tabletama i injekcijama, blokadama za bolove. Skoro tri meseca sam bio nepokretan, bio sam u kolicima - ispričao je Ervin nedavno.

- Negde u trećem mesecu te godine sam ponovo učio hodati. Bilo je preteško, krenuo sam sa malim distancama i onda iz dana u dan povećavao.