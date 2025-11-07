Slušaj vest

Sestra Bogdane Ražnatović, Bojana, uživa u ljubavi sa Mirkom Šijanom sa kojim ima dvojicu sinova - Zorana i Vukana.

Bojana u poslednje vreme nije toliko aktivna na mrežama kao u prošlosti, ali sada je oduševila sve kada je podelila fotografiju iz teretane.

Bojana i Mirko zajedno su otišli na trening gde su pozirali. Ona je bila u plavim helankama i topiću, a izgledom nakon dva porođaja je sve oduševila.

Živi sa svekrvom u vili od 700.000 evra

Inače, Bojana se nakon udaje preselila u Mirkovu porodičnu kuću u Surčinu gde danas žive sa decom i Mirkovom majkom Gocom Božinovskom. Njihova kuća procenjuje se na oko 700.000 evra.

- Ovde sam 20 godina i navikla sam na Surčin jer sam i pre useljenja devet godina živela u ovom kraju. Upravo ovaj dom čuva najlepše uspomene koje imam, posebno one vezane za mog pokojnog supruga, rođenje naše dece, njihovo detinjstvo... Nikad, ali nikad se ne bih iselila iz njega. Ovde je moja sreća. Deca dolaze i odlaze, a ja ostajem. Što bi rekla moja ujna: "U toj kući ćeš biti dok te snaja ne izbaci." E tad bih možda spakovala kofere i otišla, samo da mom Mirku bude lepo - izjavila je pevačica jednom prilikom.

Mirko radi na pijaci

Podsetimo, Mirko je nakon venčanja preuzeo deo porodičnog biznisa svoje supruge - tezge na pijaci. Nedavno su se pojavili navodi o tome kako vodi posao, ali i koliko zarađuje na dnevnom nivou.

- Mirko i Bojana su jako vredni. Ljudi ih na pijaci obožavaju, uvek su nasmejani i kulturni. Nisu prisutni svakodnevno, ali svaki drugi-treći dan obilaze tezge. On donese piliće, zna i da sredi to meso, opere sudove u kojima je bila roba... Ma, dečko za primer - rekla je žena koja svakodnevno pazari na pijaci za medije.

