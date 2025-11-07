AUU! MILICU VELIČKOVIĆ OPTUŽILI DA JE BILA SA OVIM RIJALITI UČESNIKOM! Nakon iznetih detalja nastao muk, ovo baš niko nije očekivao
Danilo Dača Virijević otkrio je Borislavu Terziću Terzi da Anita Stanojlović čuva tajnu o Milici Veličković i Anđelu Rankoviću, koji su se muvali dok je Milica bila u sedmom mesecu trudnoće.
- Je l' ti rekao Asmin? - upitao je Dača.
- Za? - upitao je Terza.
- Milicu , što se muvala s njim - rekao je Dača.
- S kim? - upitao je Terza.
- S Anđelom, ne znam da li su bili zajedno - rekao je Dača.
- Rekao mi je da su se čuli dok je bila trudna - rekao je Terza.
- Čuo sam da je Anita pričala i da Maja i Anđelo to znaju, da treba da potvrde jer ne može da se krije - rekao je Dača.
- Šta ne može da se krije? - upitao je Terza.
Šok detalji
- Da je u sedmom mesecu to radila - rekao je Dača.
- Bila s njim - rekao je Terza.
- Da - odgovorio je Dača.
- Je l' Anita zna tu priču? - upitao je Terza.
- Da, ja ću da ispitam, nemoj ti - odgovorio je Dača.
